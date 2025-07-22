台北夏季旅展 邀請晶菫日本舞研究會演出獲好評

晶菫日本舞研究會應邀於「台北夏季國際旅展」中央舞台演出二場共九個曲目，2025年7月20日演出內容有島根縣民謠「新しげさ節」（Shin Shigesa Bushi)、山形縣民謠「花笠音頭」、全國性動畫歌曲「哆啦A夢音頭」等與觀光主題相關的著名舞曲，節奏明快、舞步優雅，深受觀衆好評。

晶菫日本舞研究會是2019年由旅居日本24年，研習傳統日本舞「市山流」及綜合流派「千藤會」、現代日本舞「芙蓉流」並取得芙蓉流日本舞師範資格的芙蓉嘉智香（張懿文）老師創立，在新北市永和區及新莊區都設有日本舞教室，芙蓉老師曾應邀到開南大學、世新大學、真理大學舉辦日本舞講座、表演及教習，也曾應邀率學員赴苗栗縣南庒鄉農夫市集開幕表演、新莊區豐年鶴齢協會等團體演出。2022年芙蓉老師取得我國教育部樂齡學習一般講師及核心課程講師資格，在新莊樂齢學習優質中心開設「日本舞體操」課程，以日本舞的優雅動作，配合日本歌謠讓樂齡長者透過日本舞怡情又健康，深獲樂齡長者喜歡，由於場地限制，每期只收20人左右，很快就報名額滿。

芙蓉老師平時除了教學之外，也經常安排學員外出表演交流，除了參加台北夏季旅展表演外，也參加台北市客家義民嘉年華踩街表演活動，2024年於中正紀念堂廣場表演北海道捕魚民謠「ソーラン節」（Souran Bishi ),該曲本來就是大衆化廣場舞，表演後獲得熱烈掌聲。

由於芙蓉老師的努力，已經有旅居台北的日本舞相關團體邀約與日本來台的日本舞團體交流演出，以日本舞進行台日文化交流是芙蓉老師最大目標，希望能逐步實現。

芙蓉嘉智香本名張懿文，就讀輔仁大學日文系後留學日本好萊塢美容學院（現已改為美容大學），1998年取得傳統日本舞「市山流」藝名「市山妙扇」（日本舞的藝名必須經由流派負責人（家元）等高層人員考試合格才頒授），當年九月於日本國立劇場演出著名舞曲「藤娘」（長達30多分鐘，該曲為最著名日本舞舞曲，在國立劇場表演該曲是許多日本舞舞者及歌舞伎演員一生夢寐以求的目標），當時她的演出受產經新聞、東京新聞、富士產經商情報及台灣的自由時報、東京的各大僑報等台日媒體大幅報導。201 6年取得綜合流派「千藤會」藝名「千藤美嘉」，並在日本橋劇場演出著名大曲「汐汲」（長達30分鐘），2018取得芙蓉流藝名及師範資格，表演曲目為名曲「鷺娘」（該曲也是長達30分鐘的高難度日本舞名曲）。

芙蓉老師不但教學認真而且為人很隨和，在教學方面很有耐性，能因材施教，超乎一般人想像，學費也非常親民，在舞蹈方面有天分或是對日本文化有興趣者，都可以在短時間內就入門，感受學習日本舞的優雅與樂趣。

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