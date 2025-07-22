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國際線運量達疫前95％！下半年運量有望創新高 最樂觀可達6178萬人次

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部民航局表示，今年1至6月國際線運量已達2848萬人次，恢復至疫前2019年同期的95%，預估國際線運量有機會在今年恢復，甚至超過疫前水準，運量則有望創新高，最樂觀可達6178萬人次。記者胡瑞玲／攝影
交通部民航局表示，今年1至6月國際線運量已達2848萬人次，恢復至疫前2019年同期的95%，預估國際線運量有機會在今年恢復，甚至超過疫前水準，運量則有望創新高，最樂觀可達6178萬人次。記者胡瑞玲／攝影

台灣空運市場持續穩健復甦，交通部民航局表示，今年1至6月國際線運量已達2848萬人次，恢復至疫前2019年同期的95%，由於下半年為旅遊旺季，加上國定假日增加、航空業者新闢航線等，預估國際線運量有機會在今年恢復，甚至超過疫前水準，運量則有望創新高，最樂觀可達6178萬人次。

依據民航局統計，今年1至6月國際線運量已達2848萬人次，恢復至疫前2019年同期的95%，民航局局長組長謝金玫表示，目前夏季班表，國際線飛航104個航點，航班數已增至平均每周2865班，相較前期冬季班表每周多出83班，顯示國際線復甦情況穩定，航空市場正持續回溫。

分析不同區域恢復情形，謝金玫表示，今年台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以中東增加最多達93%，北美次之成長36%，日韓則提升14%；港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

對比疫前2019年全年與今年夏季航班，謝金玫指出，中東線成長最多，從每周14班增至27班，成長93%、美洲線由每周131班增至178班，成長36％、日本每周709班增至812班，成長15％、韓國248班增至277班，成長12％，東南亞655班增至714班，成長9％、歐洲56班增至61班，成長5％。

而港澳航線原先每周有506班，現在恢復至461班，恢復91％、大陸原有607班，恢復至311班，恢復51%。謝金玫說，原本大陸有53個航點，現在只有15個定班航點、13個包機航點，但包機都沒飛，主因是沒旅客；紐澳原有26班，恢復至20班，恢復77%。

謝金玫表示，下半年除為暑假傳統旺季，還新增多個連續假期如教師節、光復節等，另航空公司也有增加航線，像是7月11日聯合航空開闢高雄-東京-舊金山航線；首次來台營運的阿提哈德航空將於9月新闢台北-阿布達比航線；國籍航空如長榮航空規畫10月新闢台北-達拉斯長程航線，台灣空中航往更綿密。

謝金玫評估，根據今年復甦情況，國際線運量有機會在今年恢復，甚至超越疫情前水準。謝金玫說，疫前2019年最高達5992萬人次，今年保守估計全年運量在5498萬人次至極度樂觀的6178萬人次，「若全年破6000萬人次就能創歷史新高」。

航線 中東 民航局

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