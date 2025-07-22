一年之中最熱的時期！大暑四禁忌 醫：空腹不要吃西瓜

今（22）日是二十四節氣中的「大暑」，也是一年之中最炎熱的時期，營養功能醫學專家劉博仁提醒，高溫與濕氣交織下，人體容易出現各種不適，像是失眠、煩躁、腹瀉等問題，他呼籲，切勿貪涼猛喝冰飲、暴飲暴食或長時間吹冷氣，也不建議在烈日下進行爆汗運動，以免身體負擔過大。

劉博仁在臉書指出，大暑時節氣候悶熱潮濕，應避免中午時段外出，以免中暑；飲食則宜清淡，過冰、過辣都會刺激腸胃、加重體內火氣；此外，也不宜熬夜，夏天雖日長夜短，但仍要保護心臟與肝臟，避免耗損元氣。

喝水要「對味」 不是越冰越好

他表示，許多人一熱就想灌冰水，但太冰的飲料會導致腸胃收縮，影響消化，甚至引起腹瀉，建議可改喝常溫或微涼的水，並以小口慢飲方式補水，如果想喝點有變化的飲品，可考慮自製消暑茶，如以洛神花、麥門冬加甘草煮水，具有清熱、養陰又不傷脾胃的效果。

吃的清爽 才不會「火氣大」

劉博仁建議，大暑期間應選擇涼爽又不寒涼的食物，例如冬瓜湯、苦瓜炒蛋、絲瓜蛤蜊湯等，都是有助清熱的好選擇，甜點方面可適量食用綠豆湯、蓮子百合粥、西瓜等，但他提醒，西瓜不要冰著吃或空腹食用，脾胃虛弱者更要節制，以免導致腹瀉。

出汗可以 但別「大汗淋漓」

不少人認為流汗愈多排毒效果愈好，但劉博仁指出，過度出汗會讓身體虛脫、頭暈，甚至有中暑風險，他建議運動時間盡量安排在早晨或傍晚，選擇散步、游泳、太極等溫和活動；若在冷氣房運動，也應保持空氣流通，避免寒氣侵體。

天氣熱 心也會「躁」起來

劉博仁也提醒，高溫容易讓人心浮氣躁，影響睡眠品質，除了保持規律作息、睡前泡腳、聽輕音樂、減少滑手機外，日常也可多補充具安神作用的食材，如百合、蓮子、酸棗仁等，有助穩定情緒、提升睡眠品質。

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