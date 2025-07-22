Uber Eats擬片面調降外送員報酬 勞動部發函要求暫停變動

外送平台Uber Eats擬於本月底片面調降外送員報酬，引發外送員不滿，揚言發動抵制行動。勞動部昨已發函Uber Eats要求暫停變更，目前未獲業者回應。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說，Uber eats片面宣布調降外送員報酬，雖將第一單提高5元，但疊單的第二單卻降至0元，外送員實際報酬估算平均每一趟減損19元。勞動部認為外送員可能為了補回減損報酬，不得已多接單、多跑，將增加道路用路人與外送員工作風險，這樣的做法並不恰當，而且也沒必要。

王厚偉也說，此次變動，平台事前未跟工會溝通，上周立委林月琴召開的記者會上，勞動部與交通部立場一致，盼平台業者暫停變動，委員也希望勞動部發函提醒業者，勞動部已於昨天發函。

他進一步說，交通部與勞動部目前正在研擬一份行政指引，規範外送員、消費者、店家相關權利義務，內容包括食品衛生、交通安全等，行政部門將加快法制作業。

王厚偉指，關於消費者、店家運價透明化，交通部也在擬定相關準則，未來運價出來後，後續再處理外送員報酬與運價如何連結計算。

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