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熱帶性低氣壓生成！最新路徑出爐 周四周五靠近台灣東方海面

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓生成。擷取自日本氣象廳網站
熱帶性低氣壓生成。擷取自日本氣象廳網站

根據日本氣象廳資料，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓日本時間下午3生成。中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，預估未來路徑偏北往琉球群島移動，周四、周五靠台灣東方海面或東北部海面，未來強度以及多靠近台灣、有什麼影響，氣象署會持續觀察。

日本 琉球 氣象署

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