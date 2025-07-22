國際航線上半年達2848萬人次 114年運量可望創新高

民航局表示，今年上半年國際線運量達2848萬人次，預期今年整體運量落在5498萬到6178萬人次，隨著下半年開闢航線、連續假期增加等，可望超越2019年的5992萬人次，創歷史新高。

交通部今天舉行例行記者會，民航局表示，隨著國籍航空公司新機陸續交機並彈性布局市場，以及國際間各大航空公司看好台灣市場，積極開航與增加航班，加上政府繼續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，均有助持續推升國際線的整體運量。

民航局空運組長謝金玫表示，根據統計，今年1到6月國際線運量已達2848萬人次，恢復到2019年同期的95%。

謝金玫說，目前運作的夏季班表，國際線飛航104個航點，航班數平均每週2865班，較冬季航班多83班，其中日本航線每週812班最多，其次是東南亞航點714班。

謝金玫說，今年台灣往返日韓、中東、歐美及東南亞的航班數都已超過2019年，其中中東增加93%最多，其次是北美成長36%，日韓則提升14%。

港澳與中國航班狀況，謝金玫表示，因配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%，目前飛中國航班每週311班，共15航點。

謝金玫說，下半年包含暑假旺季、國定連續假期增加、業者新闢航線等，預估今年整年度國際線運量可望落在5498萬至6178萬人次，有機會恢復到2019年水準，甚至超越2019年的5992萬人次，創下歷史新高。

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