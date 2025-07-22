北市上百處店家一次性餐具今收至少「1元」 民眾：又不是出不起

北市298處店家今起一性次餐具得要收費，最少1元，政策緩衝期至年底，明年元旦起將開罰違者最重1萬元，環保局加強輔導中。有民眾直呼「我又不是出不起」，只付1元沒減少使用一次性餐具誘因，仍會有人付費使用。

北市2020年起推動一次性餐具「餐盒、碗、筷子、湯匙」外帶計價，對象為北市府所屬各機關委外經營場館，但都沒罰則。因應北市淨零排放管理自治條例1月22日上路，環保局公告今起北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館等列管單位，得要計價收費，盼透過法制化，以價制量，鼓勵民眾自備環保餐具。

列管名單298處可在環保局官網查詢，包含人潮眾多的台北小巨蛋、花博公園MAJI集食行樂、松山文創園區、西門紅樓、北藝中心、北流、中油，以及捷運台北地下街、兒童新樂園多個捷運站的販賣店等。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，5月已開2場公聽會，向業者說明政策細節，今天前也一一店訪298家，輔導計價作為，由業者自行評估成本去定價，大部分都收費1元。

林鈺惠說，接下來至12月31日政策緩衝期，會再第二輪店訪輔導，期間若有業者未收費也不違法；明年1月1日起，環保局稽查或接獲檢舉屬實，將依淨零自治條例第52條處3000元至至1萬元，未改善者則按次處罰。

她坦言，若不計價，免錢東西易造成浪費，業者曾反映有些消費者會筷子一把抓。政府立法不是為了罰業者，而是與業者合作，讓民眾養成自備環保餐具的習慣，垃圾量減少，對大家都有好處。現階段從公部門開始，大家未來對於以價制量政策的認同度高，不排除逐步增加限制對象。

記者今天中午實地走訪北市市政大樓，一間餐廳外帶的排隊人潮不斷，有些是拿店家提供的餐盒，也有不少人自備環保餐具，但現場並無張貼一次性餐具計價公告。林鈺惠說，已與公管中心溝通，業者近日會強化標價公告。

有業者直言，不會造成困擾，就是配合政府政策，麻煩的是他要準備很多零錢，民眾也會覺得哪有那麼多零錢。該店早早貼上外帶者要付費的公告，就有消費者在詢問，業者目前還未開始收費，想說讓消費者適應一下。

民眾吳先生聽聞新政，直呼「我又不是出不起1元，店家應該也不想賺這1元。」張先生大嘆，他外食族沒辦法，只好多給1元，雖對自己不是負擔，但會造成環境負擔；只付1元沒誘因，大家寧可多付1元，他認為政策應有誘因，民眾才會減少使用一次性餐具，例如環保杯可減5元，早上1杯咖啡、下午1杯飲料就省10元，才是省錢做環保。 北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館298處，今起一次性餐具「餐盒、碗、筷子、湯匙」要計價收費。記者林佳彣／攝影

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