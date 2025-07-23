幫助弱勢孩子翻轉未來 從溫飽到夢想：幫孩子跨越貧窮的起跑線

圖／台灣世界展望會 提供

在台灣，仍有成千上萬名孩子因家庭經濟困境而無法獲得穩定的教育與營養支持。根據行政主計處最新統計，2022年全台每戶可支配所得差距擴大至6.15倍，貧富差距創下10年新高；持續升溫的通膨壓力，更讓弱勢家庭喘不過氣。對許多孩子來說，「三餐能否溫飽」成了每日的煩惱，更遑論專心學習與對未來懷抱夢想。

台灣世界展望會指出，該會長期關懷的4萬5千名弱勢兒少中，約有15%的孩子面臨多重需求；其中21%的家庭每月經濟缺口超過5萬元。更令人憂心的是，**90.5%**的學童家中沒有參考書，**84.6%缺乏網路，甚至有67.8%**連檯燈都沒有。這些看似微小的資源缺口，卻是孩子追逐夢想時最大的阻礙。

在基本營養方面，情況同樣嚴峻。調查發現，26.7%的弱勢兒童平時無法固定吃到三餐，寒暑假期間這一比例更高達71.1%；另有近四成的孩子經常以缺乏營養的廉價食物作為主餐。

全方位支持：從助學到營養，給孩子一個「好好長大的機會」

「孩子，是改變未來世界的關鍵。」台灣世界展望會以此為核心信念，透過助學金、營養扶助金、課後照顧、才藝學習、職涯探索、生活環境改善等多元服務，讓弱勢兒童能在健康與教育上獲得最基本的保障。

圖／台灣世界展望會 提供

例如，針對6歲以上學齡兒童提供助學金，減輕清寒學子的學費負擔；而偏鄉學子亦可入住設於水里、台東、大溪、台中、嘉義的5處學生中心，不僅有安全舒適的住宿環境，還有專業社工與輔導員提供課業指導、才藝課程、生涯探索活動及營養餐食，幫助離家求學的孩子適應新生活。

此外，許多弱勢家庭因照顧資源有限或主要照顧者長期病痛，導致兒童在成長黃金期面臨營養不均與發育風險。台灣世界展望會透過定期社工訪視與營養扶助金支持，確保孩子能獲得均衡飲食，降低疾病風險。

因應數位時代，該會亦在部分地區設立數位據點，縮短城鄉落差，讓偏鄉學童也能接觸網路學習資源，跟上同齡孩子的腳步。

一起為孩子築起夢想的起跑線

貧窮不該成為孩子成長的枷鎖。台灣世界展望會呼籲社會大眾伸出援手，幫助弱勢兒童「好好長大」，有勇氣跨越貧窮的阻礙，邁向夢想中的未來。

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