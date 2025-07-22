妻怒吼「氣到想離婚！」一招找回戀愛新鮮感，把走失的帥氣老公帶回家

結婚前後，根本是兩個世界！網友抱怨：「婚後老公超邋遢…以前出門都很整齊乾淨，結果現在都不愛洗頭，肩膀還有頭皮屑…」，引來超多回應共鳴：「我家的也變油頭大叔，根本是遇到詐騙集團！」，還有人誇張說道：「頭皮屑真的太猖狂了，他再這樣我真的會離婚！」

網友表示，外型崩壞，頭皮油味，堪稱戀愛冷感的最大地雷。7/31前，海倫仙度絲經典去屑/香氛去屑/男士專用系列2件特價$396，拯救婚姻危機。 (圖／Shutterstock 提供)

愛情中最該經營的「氣味記憶」

根據耶魯大學心理學教授史登伯格 (Sternberg)提出的「愛的三角形理論」，熱戀中的激情期，其實只會持續大約半年。過了這段由荷爾蒙支撐的「粉紅泡泡期」，愛情就靠經營了。但你知道嗎？「氣味記憶」是愛情的延長線，別讓頭油味壞了你整段感情，讓她/他一秒出戲！

全球銷量NO.1的「頭皮養護專家」海倫仙度絲調理頭皮健康，還給你乾淨、帥氣又可靠的老公！海倫仙度絲熱銷經典去屑 & 香氛系列洗髮乳，全新升級上市，5000萬微米淨化分子深入毛囊，360度淨澈頭屑、油脂與髒污，解決「油、癢、屑」3大頭皮問題，維持剛洗完頭的清爽潔淨感，全面擊退你戀情中的「頭皮危機」。

海倫仙度絲熱銷經典經典去屑/香氛去屑/男士專用系列洗髮乳，全新升級上市。 全聯7/31前，任選2件限時超低價$396。 (圖／吳彥鋒 攝影)

頭皮保養 = 戀愛保鮮！每一瓶都像是戀愛急救包

我們的頭皮就像月球一樣凹凸，容易卡住油脂與髒汙。海倫仙度絲全新升級版，擁有5000萬微米級淨屑分子，能夠深層淨化毛孔；加上水凝去屑科技磁吸頭屑油脂，輕盈去油無死角，直擊頭屑源頭不殘留，覆蓋廣、滲透深，達到持久控屑，去油、止癢效果，讓你隨時都像剛洗頭般，擁有超持久的潔淨呼吸感。95%使用者表示有感改善，的確能一次清潔到位、清新72小時！

海倫仙度絲「經典去屑系列」-使用前頻繁油癢屑/使用後長效乾淨清爽。 (圖／蔡鴻民 攝影)

無論你是哪一種頭皮，都可以在海倫仙度絲系列產品中找到適合自己的款式：油性頭皮適合全新升級熱銷NO.1的「清爽控油」，淡淡的檸檬香氛好療癒，助你告別頭油油、氣味糾纏，清新才是戀愛基本盤！許多網友大讚：「用來用去還是最喜歡海倫仙度絲的檸檬款，真的離不開」、「老公頭皮屑改善很多！已經很久沒跟他吵架了(笑)」

銷售NO.1全新升級「清爽控油」洗髮精，油性頭皮適用，擊退頭皮油、癢、屑問題。 (圖／吳彥鋒 攝影)

全新上市的還有國際調香師設計的「朝曦橙花」香氛去屑，恬雅純淨香氣非常療癒舒服，彷彿進行深層頭皮SPA，輕鬆洗去悶熱夏天的煩躁與髒汙，是出汗後想要維持長效清新的專屬訂製方案！全新推出「強根韌髮」含滿滿生薑精華防斷韌髮，煥活頭皮，連細軟髮也能洗出自信蓬鬆豐盈、髮根強韌有生命力！

「朝曦橙花」、「強根韌髮」全新上市，多種頭皮都適用。只到7/31，經典去屑系列任2件$396。 (圖／吳彥鋒 攝影)

7/22-7/31只有10天！全聯限時優惠，兩件特價 $396元

不論是品牌鐵粉，或是想重新認識它的回頭客，都一定要試試看，用過才能體會全球銷量NO.1「頭皮養護專家」海倫仙度絲幫你根源解決頭皮油、癢、屑的問題，維持健康頭皮狀態，也打造清爽蓬鬆的頭髮，讓你輕鬆維持戀愛保鮮期，跟油頭大叔形象說掰掰！

7/22-7/31全聯推出限時優惠，海倫仙度絲經典/香氛去屑/男士專用洗髮乳，兩件特價 $396。超值好用的生活必需品，還不趕緊趁特價買起來？不只洗頭，更是洗回那個讓她一見傾心的你！打理好頭髮，也打理好愛情，讓頭皮養護專家幫你延續愛情保鮮期，清爽每一天。

養出健康頭皮，就靠海倫仙度絲油水平衡系列！

頭皮就是臉皮的延伸，甚至比臉皮更薄、更容易老化！海倫仙度絲「油水平衡系列」首創雙重油水平衡技術，溫和淨化頭皮、深層吸附油脂，達到72小時長效控油保水！網友最愛的「0矽靈小冰瓶」淨爽止癢款搭配水溶性親膚果酸，深入毛孔，像小掃把一樣刷掉堆積的皮脂凝結，連惱人的異味都一掃而空！不只如此，它還添加了冰感薄荷醇，一抹瞬間釋放「冰點泡沫」，涼感直達癢點，即刻鎮靜止癢，讓頭皮瞬間恢復清爽舒適，是對抗夏日黏膩的止癢救星！洗完頭髮可以維持清新蓬鬆一整天，再也沒有油膩扁塌尷尬情況，下班後可以直奔約會！網友表示：「好像頭皮開了小風扇，超級舒暢！」

油水平衡系列「0矽靈小冰瓶」深層淨澈毛囊，冰感體驗即刻鎮靜止癢，一用愛上回不去。 (圖／吳彥鋒 攝影)

海倫仙度絲油水平衡系列「0矽靈小冰瓶」-使用前出油扁塌/使用後髮根蓬鬆、清新舒爽。 (圖／蔡鴻民 攝影)

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