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民間集資a-We登京阪電車 李遠感謝台灣公民力量

中央社／ 台北22日電

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動8月2日將登場，民間集資「We TAIWAN在世博看見台灣」計畫如願登京阪電車，文化部長李遠感謝台灣的公民力量，讓世界看見台灣。

由民間自主發起的「We TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫，從7月2日開始，不到40小時的時間內，順利達成包含a-We氣球飄上大阪天空、在京阪電車上出現廣告、拍攝紀錄片及日本媒體宣傳等4階段目標。

其中，a-We廣告登上京阪電車的計畫率先在前日實現，電車上的拉環吊牌、實體及數位的廣告板上，布滿一隻隻a-We，以最溫暖、療癒的形象，陪伴著列車上的上班族與觀光客。

李遠今天在臉書上表示，讓世界看見台灣，是所有台灣民眾的信念，「當你真心渴望那件事，全宇宙都會來幫忙你。」李遠說，他看到日本電車上WeTaiwan的照片，彷彿已置身於台灣在大阪世博的展演現場，「從民間企業的贊助到文化界朋友主動募款相挺，這真的是一場政府和民間大團結的文化外交。」

李遠表示，「誰也無法阻擋台灣人想要走向世界的熱切和渴望，我很有信心，因為台灣有強大的公民力量。」李遠說，他一次又一次見證在歷史上，不管是哪一個政黨執政，每當台灣在政治上發生嚴重傾斜或社會面臨崩潰前，那股公民力量會從四面八方聚在一起，發揮驚人的力量，矯正社會回到正軌。

李遠表示，台灣始終處在這樣一個充滿正能量、韌性、不屈服的狀態，「我曾經在充滿疑慮和悲憤的情緒中長大，憑藉一點點信心成家立業。自己也一直參與許多公民運動。現在，我對台灣社會充滿信心。」

在啟程大阪前，文化部及相關團隊成員今天特別到士林慈諴宮祈福，除了拜拜儀式，「狩siù」首演場女神官配戴的頭冠「蓬萊寶冠」，也在先前就供奉於慈諴宮內殿，將在媽祖萬年香火薰陶賜福加持後，隨著團隊前往大阪。

除了實體活動的團隊成員及演出道具陸續出發，文化部預告，線上遊戲「a-We TO GO」也將於8月2日在大阪市區的10個展演場地及10個合作店家，正式啟動線上結合線下的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合台灣意象的物件，如晶圓墨鏡、珍珠奶茶、台灣黑熊頭套、藍染領巾等。

李遠 大阪 看見台灣

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