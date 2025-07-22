登革熱境外+12創今年新高 廣東旅遊疫情建議升至「第一級」

登革熱上周境外移入新增12例，寫下今年單周最高新增數。另，近期出現今年首例中國境外移入案件，疾管署發言人羅一鈞表示，該案有廣州旅遊史，廣州現在登革熱、屈公病疫情均升溫，請民眾旅遊防蚊措施。

上周 7月15日至21日新增12例境外移入，創今年單周最高新增數，分別來自泰國4例、印尼3例、越南3例、緬甸1例、柬埔寨1例。疫情中心主任郭宏偉指出，今年登革熱累計109例均為境外移入，為6年同期次高，境外移入來源以印尼45例最多，其次為越南16例、菲律賓13例、泰國12例及馬爾地夫8例；今年尚無本土病例。

此外，7月14日確診今年首例中國境外移入登革熱，羅一鈞說明，該個案是北部本國籍30歲女性，曾在6月底至7月初至中國廣州，6月底去當地動物園曾被蚊子叮咬，返台第5天發燒到40度，因此赴其診並且登革熱快篩陽性確診。

國際疫情部分，全球登革熱疫情，今年迄今累計逾330萬例病例，以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、哥倫比亞、墨西哥及秘魯等國；亞洲越南、寮國、泰國、孟加拉及中國廣東省近期疫情上升，馬來西亞及印尼疫情持續，菲律賓及斯里蘭卡病例數也高於近年同期。

另，中國近期登革熱疫情上升，今年至6月累計563例，為六年同期最高，預期8至10月為高峰，以廣東、雲南、廣西等省分較多，廣東個案最多且呈上升趨勢，7月7日至13日一周報告62例，其中本土病例51例，以廣州23例最多。廣東佛山市近期屈公病疫情暴增，今年迄7月19日共計1873例確診，澳門首例屈公病也有佛山旅遊史。

羅一鈞表示，去年年底曾出現2例中國廣州的境外移入登革熱病例，當地登革熱疫情多在8至10月出現。由於中國廣東近期登革熱屈公病疫情均升溫，因此疾管署已於今日提升中國廣東省國際旅遊疫情建議等級至「第一級：注意」。本次也是疾管署手是針對中國發布屈公病的旅遊疫情建議。

疾管署提醒，計劃前往中國廣東省或其他登革熱或屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

疾管署呼籲，本周受低壓帶影響，各地天氣依然不穩定，降雨機率偏高，有利於病媒蚊生長，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

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