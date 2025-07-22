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賣貨便成詐騙工具 7-ELEVEN：勿點不明連結

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN「賣貨便」提醒賣家4不口訣「不點、不留、不操作、不接」，提醒民眾提高警覺以免受騙造成財損。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「賣貨便」提醒賣家4不口訣「不點、不留、不操作、不接」，提醒民眾提高警覺以免受騙造成財損。圖／7-ELEVEN提供

網路購物、交易詐騙新聞層出不窮，近期又有學生在社群媒體上透露自己被騙走大學學費，使用的交易平台是詐騙集團模擬的超商賣貨便，透過假客服騙取個資，超商則提醒，請消費者以官網公布的客服帳號為主，勿點擊不明連結。

在網路時代，除了在電商平台上交易外，也有不少民眾自己當起賣家，透過網路交易成為小老闆，超商也提供了相關服務，提供民眾金流、物流上的便利，這種模式卻被詐騙集團盯上，以假買家要求交易的方式，再扮演假客服，騙取消費者提供帳戶資料、銀行密碼與認證碼等，以假亂真的模式就有不少民眾一不注意就受騙上當。

對於提供的賣貨便成為被詐團利用的工具，7-ELEVEN則提醒，請消費者以官網公布的資訊與客服帳號為主，勿點擊不明連結，且勿輕易於不明網站或LINE提供電話、銀行帳戶、信用卡等個人重要資訊，若有任何疑問請致電交貨便、賣貨便客服專線或統一超商聯合服務中心詢問。

客服 超商 消費者 詐騙集團

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