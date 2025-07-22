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家中潛藏一級致癌物！醫示警「4處毒源」 木製廚具上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
黃麴毒素是世界衛生組織認定的一級致癌物，秀傳醫療體系總院長黃士維提醒，包括穀物、堅果、果乾、香料、木製廚具，甚至動物性食品，都可能因保存或製程不當而受到污染。圖／ingimage
黃麴毒素是世界衛生組織認定的一級致癌物，秀傳醫療體系總院長黃士維提醒，包括穀物、堅果、果乾、香料、木製廚具，甚至動物性食品，都可能因保存或製程不當而受到污染。圖／ingimage

黃麴毒素是世界衛生組織認定的一級致癌物，除了廣為人知的花生外，生活中還藏有不少潛在來源，秀傳醫療體系總院長黃士維提醒，包括穀物、堅果、果乾、香料、木製廚具，甚至動物性食品，都可能因保存或製程不當而受到污染。他呼籲民眾平時應定期清理廚房、妥善儲存食材，並避免購買來路不明的食品，才是遠離黃麴毒素的根本之道。

黃士維在臉書指出，黃麴毒素一旦進入人體就難以代謝清除，長期攝取可能引發肝癌等慢性疾病，常見來源包括以下幾類：

穀物與堅果類

像花生、玉米、白米、小麥等，在潮濕悶熱的環境中特別容易滋生黃麴毒素，購買時應確認包裝是否完整無破損，保存則需保持乾燥與通風，並定期檢查是否有異味或發霉跡象。

果乾與香料

外觀看起來乾燥的果乾、胡椒粉、辣椒粉等，若在加工或儲存過程中受潮，也可能遭黴菌污染，建議選購有標示、有來源的產品，避免購買散裝或無標示日期的香料與果乾。

木製砧板與廚房用品

不少人忽略，家中的木砧板其實是黃麴毒素的溫床之一，因表面常有刀痕與裂縫，容易藏匿水分與食物殘渣，若未徹底清潔，黴菌便會悄悄滋長，建議使用後以醋水清洗，充分晾乾，避免長時間泡水，並定期更換磨損明顯的砧板。

動物性食品的間接污染

雖然較少人注意，但某些肉類與乳製品也可能因飼料污染而間接受到黃麴毒素影響，當牲畜吃下受污染的飼料後，毒素可能經由代謝進入人體。黃士維建議，消費者應選擇有產地與安全檢測標章的產品，才能降低風險。

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