智慧家庭更進化！Hunter Douglas 窗簾系統正式支援 Matter 跨平台整合

隨著智慧家庭設備日益普及，窗簾也成為智慧化的一環。窗飾領導品牌 Hunter Douglas 近日宣布，其最新一代智慧窗飾系統 PowerView® Gen 3 Automation，現已正式支援國際智慧家庭通用標準「Matter」，可與 Apple Home、Google Assistant、Amazon Alexa 等主流平台無縫整合，讓用戶操控窗簾如同使用語音助理一樣輕鬆直覺。

PowerView Gen 3 採用低功耗藍牙（BLE）架構，搭配 PowerView Gateway 作為核心橋接設備，便可連結至支援 Matter 的智慧家庭網絡。無論是早晨自動拉開窗簾喚醒一天，或是在觀影模式中同步關燈降簾，皆能與其他品牌裝置協同運作，打造真正一致的智慧生活體驗。

PowerView® Gen 3 現已支援 Matter 協定，跨平台整合正式啟動。 圖／Hunter Douglas

PowerView Gateway 為連接 Matter 的關鍵橋樑，具現代簡約設計。 圖／Hunter Douglas

透過 Matter 協定，窗簾動作可與多品牌設備同步。 圖／Hunter Douglas

PowerView® 智慧窗飾可融入各種空間設計。 圖／Hunter Douglas

全球首批支援 Matter 的窗飾品牌之一

Hunter Douglas 指出，這次升級代表品牌再度走在智慧居家科技的前端，成為全球率先支援 Matter 協定的窗飾品牌之一。Matter 協定由 Apple、Google、Amazon、Samsung 等科技大廠共同推動，可望解決過去智慧家電間缺乏共通語言的問題，進一步提升裝置兼容性與使用彈性。

Gen 2 無法升級，建議升級 Gen 3 系列

不過也提醒消費者，僅有 PowerView Gen 3 系統具備支援 Matter 的技術架構，舊有 Gen 2 系列產品因硬體限制，無法透過軟體升級取得相同支援。建議有整合需求的用戶，可洽 Hunter Douglas 授權經銷商進行評估，或考慮升級至新

結合設計美學與智慧科技

除了技術創新，Hunter Douglas 也持續以簡約現代的設計語彙，滿足不同空間風格的窗飾需求。從風琴簾、百葉簾到柔紗簾等多樣化選擇，不僅能調節光線、提升隱私，更讓居家氛圍更有層次感。

想體驗窗簾也能「聽話懂你」的智慧生活？Hunter Douglas 正以 Matter 為橋樑，為台灣用戶帶來更聰明、更便利的空間選擇。

更多資訊請見 Hunter Douglas 官網

📞 客服專線：0800-5555-00

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