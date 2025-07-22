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類鼻疽2死 累計通報27例創歷年紀錄 羅一鈞示警「今年風險高」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞分析，今年與去年類鼻疽疫情。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞分析，今年與去年類鼻疽疫情。記者李青縈／攝影

上周新增6例丹娜絲颱風後發病的類鼻疽本土病例，均居住於高雄市，多數個案具高血壓、糖尿病、心血管疾病或肝病等慢性病史，其中2例具汙水、汙泥接觸史。疾管署發言人羅一鈞表示，有2例因類鼻疽併發肺炎及敗血症死亡，其餘4例均住院治療中；今年風險仍大，要看後續是否會有強颱來襲，不敢掉以輕心。

類鼻疽疫情升溫，年齡分別為50多歲至90多歲，5男1女，其中2例死亡。防疫醫師林詠青表示，最年長者者50多歲男性，有高血壓、心血管病史、長期臥床，7月中旬出現發燒、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫，醫師初步協助對患者做新冠快篩，其結果呈現陰性，但研判有肺炎收住加護病房，因病況變化快速，住院隔天就因肺炎合併菌血症死亡；沒有汙水、汙泥接觸史但檢出類鼻疽桿菌。

另外一名為50多歲男性，消化性潰瘍、酒精性肝病等病史，風災後出現發燒、腹痛、全身虛弱等，診所快篩流感陰性，給予症狀治療後返家，但是症狀持續並且有黑便、胃出血，因此赴急診發現有肺炎合併呼吸衰竭、上消化道出血，因此插管使用呼吸器，加上腎臟功能異常使用緊急血液透析。然而，其個案持續惡化，發病第五天因為肺炎合併敗血性休克等過世；疫調顯示有污水污泥接觸史、檢出類鼻疽桿菌。

過去颱風後最大類鼻疽疫情為，去年凱米颱風後1個月增加類鼻疽69例，其中13例死亡。今年累計27例為歷年、23年同期新高，且反常於1至4月就有13例。另，本次丹娜絲颱風後第一周5例，尚未超過去年7月底凱米颱風後第一周新增11例之紀錄。

羅一鈞說，今年風險高於過往幾年，主要應與去年下半年四颱接連襲台有關，類鼻疽潛伏期長，因此部分個案可能今年初才陸續發病。現在時序緊到7月中下旬，要留意後續是否會有強颱來襲，必須提高警覺。

27例縣市分布為高雄22例、台中4例、屏東1例，其中2例死亡都是丹娜絲颱風後高雄個案。羅一鈞提醒，颱風後一個月內為類鼻疽高峰期，慢性病患如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫；颱風後易有類鼻疽疫情主因強風豪雨沖刷出汙水和土壤中的細菌，再透過吸入性感染。

類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天。林詠青表示，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池、積水環境中，常見為皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受汙染的塵土而感染，颱風過後因泥土受到翻攪，讓原本存在於深層土壤的類鼻疽桿菌，跑到土壤表層，常為吸入性感染。高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，重症機率較高。

常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，有上述慢性病的民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫預防方式：颱風天應儘量待在室內並避免開窗，且建議於室內外皆佩戴口罩，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，以避免直接接觸或吸入帶有病菌的塵土、汙水。

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