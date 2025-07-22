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生熟食大家都會用不同砧板？ 網曝：不分則切水果有「魚腥味」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇家庭會買兩塊砧板分為「生食與熟食專用」嗎？圖／ingimage
一名網友好奇家庭會買兩塊砧板分為「生食與熟食專用」嗎？圖／ingimage

生食跟熟食在烹飪時要分開處理，避免受到細菌交叉污染。日前有位網友指出，他媽媽20幾年來煮飯都只用一個砧板，但其實砧板要分「生食跟熟食」，比較不會有污染，不過他吃媽媽煮的飯依舊健康，沒有食物中毒、腸胃炎等症狀，因此他好奇「一般家庭真的有在分砧板嗎？」

一名網友在PTT發文表示，有學餐飲的人都應該知道「砧板要分生熟食，避免細菌會交叉感染」，不過原PO表示「我真的很好奇，一般家庭會特別區分兩個砧板嗎？像我們家就是一個砧板用天下，吃了20幾年我媽媽煮的飯，依然頭好壯壯到不行」。

對此，有網友回應「我們家會分，純粹是小潔癖」、「你們家切水果和切肉用同一塊砧板？」、「當然會分啊，不分超噁心」、「我們家連木頭跟塑膠砧板都會區分」、「如果不分的話，切水果會有魚腥味」、「當然會分啊，刀子跟固定器具還會分葷素，刀子不用一定會放在刀櫃上鎖」、「當然有分」、「我媽會分不同砧板，我們切蔬菜跟肉的都分開，熟食又是另一塊」、「要區分味道才不會混在一起」。

也有不會分開使用砧板的網友表示「我們家會分，但老人常常用同一塊砧板」、「我們家只用一塊木砧板，用前、用後都洗乾淨晾乾就好了」、「我家也是洗乾淨就用同一塊」、「我家也會用同一塊砧板，但弄完都會洗乾淨加上曬乾」、「其實同一塊洗乾淨就好了吧」、「沒特別區分，用之前洗乾淨就好了」、「一個打天下+1」。

而根據「南投縣國姓鄉衛生所」的衛教文章指出，熟食跟生食要分開處理，避免交叉污染，以下是避免交叉污染的方法：

1、買菜時即應把熟食和海鮮、肉類分開放置。

2、在廚房裏準備兩套刀和砧板，分開處理生、熟食。

3、接觸生的肉類、海鮮後，都要用溫熱水和肥皂把手、砧板、碗盤洗乾淨。

4、絕對不可把煮熟的食物放在裝過生肉類或生海鮮，且尚未洗乾淨的容器或碗盤裏。

廚房 衛生所 食物中毒

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