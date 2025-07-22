台電員工器捐遺愛人間 器捐病主中心：感謝家屬無私的決定
36歲台電員工上周遭電擊發生工安意外重傷後，仰賴葉克膜續命迄今，但病情未有起色，家屬昨晚決定選擇讓他好好離開，今早經醫師評估判斷後，結束葉克膜治療，約7點20分宣告死亡，並且預計捐贈眼角膜、皮膚等組織器官。器捐病主中心董事長李明哲表示，非常感謝捐贈家屬，在意外發生的當下還能夠出這樣無私的決定。
丹娜絲颱風重創南台灣，李姓台電員工搶修電力時，遭6000伏特電力觸電重傷後，除造成全身約20%深度燒燙傷外，心臟及肺臟都有受到重大傷害，一度失去呼吸心跳，經緊急救治後恢復心跳，仰賴葉克膜維生。家屬昨晚決定放手，希望讓其遺愛人間，把還能用的器捐都捐出來；今早撤除葉克膜、啟動器捐程序，預計捐贈眼角膜、皮膚等組織。
根據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，全國目前有約1萬1368人在等待器官移植；心臟約365人、肝臟約974人、眼角膜1300人、腎臟8616人、肺臟113人。李明哲表示，非常感謝捐贈家屬在意外發生的當下還能夠出這樣無私的決定。至於捐贈何種器官組織，需依檢查結果及病人情況決定。
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