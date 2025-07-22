創下新高！北市去年醫美爭議達90件 包含4起死亡案

醫美近年夯，但去年北市衛生局受理爭議案件高達90件創新高，議員指出，消費者常面臨資訊風險揭露不足、療程過度渲染，廣告誇大不實等。衛生局表示，風險制度建置列入評估，今年起已先將常見爭議列為重點項目加強稽查，確保患者安全。

根據統計，衛生局近十年累計受理582件美容醫學醫療爭議案件，其中去年即高達90件，創下歷年新高，今年截至6月底也超過49件，其中更包含4起死亡案例，美容醫學醫療爭議案有逐年升高的跡象。

由於台灣目前尚未設立「美容醫學」專科制度，凡具西醫師資格者即可執行醫美療程，除特定美容醫學手術項目如削骨、隆乳、抽脂等需向縣市主管機關申請登記核准，但對於其他常見療程如光電治療、針劑注射等大量普及非手術療程，目前仍缺乏統一查詢平台，導致多數民眾在療程前難以查證醫師背景與風險資訊。

議員曾獻瑩指出，市面上許多醫美廣告為求吸睛，常使用誇大不實宣傳手法，讓消費者在資訊不對等下承擔所有風險，相較之下韓國、日本、英國、德國等都有風險制度管控與設計，醫美若視為醫療，就必須有醫療等級資訊揭露與責任承擔機制。

曾獻瑩認為，北市身為首都應率先展現治理決心，帶頭推動醫美監管改革，建議市府可輔導診所，建立類似「風險評估指引」制度，讓市民在接受醫美療程前，由醫師提供完整療程說明與風險評估，並透過QR Code或紙本完成書面知情確認，確保資訊對稱，真正落實選擇權與安全。

衛生局表示，為強醫療機構管理，衛生局將於今年度診所督導考核中，將執行手術及全身麻醉的診所列為重點查核對象，查核項目包含診所是否有執行全身麻醉、醫事人員是否有取得有效期限急救證照、施行醫療處置應告知病人足夠訊息、病人是否簽署手術同意書或麻醉同意書。

衛生局說，目前北市符合申請登記核准執行「特管法」第25條規定特定美容醫學手術醫院有17家、診所153家，共計170家醫療機構，已於衛生局官網公告違反醫療法規定診所，經衛生局裁罰後也會於官網公告，以供民眾就醫選擇。

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