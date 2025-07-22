免評巴氏量表將上路 衛福部：將給重症家庭綠色通道

80歲以上免巴氏量表即可申請移工新制將上路，民團憂重症家庭聘不到。衛福部今天表示，在聘僱審查上將讓重症家庭走綠色通道，分流加速審查；申請期空窗民眾也可使用長照服務。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者聘外籍家庭看護工，得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布。

勞動部考量，政策上路恐對重症家庭造成衝擊，正研擬配套。不過近期有民團指出，已有失智症家庭面臨移工不續約等「跳槽」，衝擊照顧困難家庭。

衛生福利部次長呂建德今天出席「增強照顧韌力，家照據點挺你！200處家照據點，打造全國家庭照顧守護網絡」記者會，並於會後接受媒體聯訪表示，預估修法後會增加10萬個外籍家庭看護工聘僱家庭，為此衛福部與勞動部密切配合，多次透過雙次長會議共同協調因應措施。

呂建德指出，因應措施有2大重點，首先在申請期間空窗期，民眾將可以使用長照服務；此外為加速審查流程，將加強分流，針對重症者提供綠色通道，以重度、極重度家庭為優先的作法，進行審查分流。

對於重症定義，衛生福利部長期照顧司長祝健芳說明，7月7日已召開會議與勞動部討論，初步鎖定為失智症患者，及本次修法中強調的癌症二期以上患者，此外醫療相關專家學者也建議納入不分期的非實體癌患者等有特定醫療診斷者，相關規定將由勞動部統一公告。

至於聘僱外看空窗期，長照司副司長吳希文指出，將比照一般沒有聘僱外籍看護工的家庭，可以適用長照4項補助；成功聘僱後，則限制「照顧及專業服務」項目給付額度僅有未聘僱家庭額度的30%。

吳希文指出，日前已公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，因於日間照顧及家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務模式，有助長照個案透過社會參與減輕或延緩失能狀況，9月起也將放寬此類個案可在原核定額度下使用「照顧及專業服務」中的日間照顧及家庭托顧服務。

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