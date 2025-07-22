颱風後菜價漲翻天！菜販推1蔬菜逆勢撐盤：現在買CP值最高

受到薇帕颱風外圍環流與連日豪雨影響，全台農作物受損嚴重，葉菜類價格全面上漲，引發消費者與餐飲業者高度關注。專業菜販廖炯程在臉書指出，空心菜、地瓜葉、小白菜通通一斤60元起跳，唯獨高麗菜還能用一斤30到40元的價格買到，「是目前最划算的葉菜選擇」。

廖炯程指出，颱風過後菜價幾乎是「葉葉驚人」，連便當店、自助餐都開始「青菜失蹤」， 不過高麗菜每斤價格仍維持在30至40元之間，「簡直是颱風天後的最後一道防線」。目前市面上多為高山種「尖頭高麗菜」，受惠於冷涼氣候與日夜溫差大，甜度高、脆口、外葉翠綠、葉心鮮嫩，能炒、能煮、能包水餃、能燉湯，是正當季、無可挑剔的狀態。唯一要注意的是，不要買錯成「葉面蒼白、梗硬不甜、久煮不爛」的進口高麗菜，「所以也特別要注意價格是不是過度便宜了」。

廖炯程表示，這個時候買高麗菜根本不用費心挑選，因為通通都是「正著時」，消費者可依以下原則判斷品質：

1. 外觀：葉子完整、不要有爛葉或大傷痕 2. 顏色：要翠綠、不要死白 3. 葉梗：用手壓一下要有彈性，不是軟趴趴 4. 重量：想吃脆口挑「看起來大顆但拿起來輕」，想吃多汁綿密選「拿起來比看起來重」

廖炯程提醒，雖然目前高麗菜價格沒跟著暴漲，但貨源仍有限，等這一波高山種植期過了，平地下半年才會接力栽種，所以接下來幾周是高麗菜CP值最高的時候。廖炯程呼籲，「冰箱空出一格，快把高麗菜抱回家吧」，也請民眾買菜時不要拿起高麗菜敲敲拍拍聽聲音，「這不是挑西瓜啦」！

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