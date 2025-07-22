別再靠意志力！自然抑制甜食慾望 營養師教4招：第1餐要吃對

儘管越來越多人了解糖分對健康的影響，但抑制對甜食的渴望仍是一大挑戰！營養師凱蒂近日於IG上分享四種能有效抑制甜食慾望的方法，幫助大家控制血糖。

1.第一餐避免吃甜食

在空腹狀態下，第一餐就攝取高糖分的精緻澱粉，例如麵包、巧克力吐司、果汁等，會促使血糖迅速飆升、身體血糖調控變差，導致一整天都想吃甜食。建議第一餐優先選擇高蛋白鹹食，並搭配非精緻澱粉類。

2.想暴飲暴食前，先喝黑咖啡、檸檬水

不管是黑咖啡、不含糖檸檬水還是綠茶，其中酸味、苦味的口感都能有效穩定食慾；檸檬水也能在餐後適量攝取，有助於穩定血糖及胰島素，進而降低吃甜食、零食的慾望。

3.碳水化合物三餐都不可少

當缺乏醣類時，身體無法正常進行能量循環代謝及賀爾蒙的製造，自然就會產生「想吃高精緻澱粉」的慾望。另外，長期限制醣類的攝取，也容易造成飲食障礙及生理週期異常，吃對澱粉如南瓜、燕麥、地瓜、五穀飯等，反而能加速減脂，還不會流失肌肉。

當睡眠不足或者睡眠品質不好時，身體會因饑餓素的分泌增加，大幅拉高隔天的食慾，間接導致攝取的熱量增加；而當身體處於壓力狀態時，腦部會自動分泌壓力賀爾蒙(皮質醇)，帶動血糖升高，導致更想吃精緻甜食。

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