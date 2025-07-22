恐有3颱？粉專：又多了一個熱帶擾動99Ｗ冒出來

一周可能有三颱？台灣南方的菲律賓東方海面目前是大低壓區，熱帶系統發展中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天稍早指出，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成，本周會有1到2個熱帶低壓或颱風形成，周三起西北太平洋會相當熱鬧。但剛又表示，大低壓帶中容易冒出小低壓現在又多了一個熱帶擾動99Ｗ。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成，97Ｗ在菲律賓東方海面，98Ｗ在關島北方海面，同樣是季風低壓型態，大低壓帶內，彼此牽制、角力，變數很大。模式預報結果依然嚴重分歧，預報持續變動中，現在論斷影響台灣程度還言之過早，建議再多觀察幾天。

但現在又多了一個熱帶擾動99Ｗ，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前位於菲律賓呂宋島東北方，預計未來３天將穿越巴士海峽、進入南海。部分數值模式支持99Ｗ進入南海後，有機會小幅增強，後續發展仍需觀察。

󠀠此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，還得特別留意99Ｗ與菲律賓東方97Ｗ之間的互動情況，如果兩者互動情況明顯，或有一方增強起來、主導環境場整體形勢就會出現變化，對台灣天氣影響情形會變得更加詭譎多變。

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，薇帕颱風上午8時登陸越南，從薇帕所在位置往東，經過華南地區、南海、台灣甚至到菲律賓東方海面是一大片低壓，在季風槽低壓帶中，熱帶雲簇很容易消消長長。菲律賓海面有熱帶擾動(97W)發展中，預估未來路徑偏北往琉球群島移動，再向北移動，周四、周五靠台灣東方海面或東北部海面，未來強度以及會多靠近台灣及影響台灣，氣象署會持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

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