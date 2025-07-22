快訊

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

MLB／大谷挨1轟再敲1轟 道奇「屠城」5分都靠全壘打中斷3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

恐有3颱？粉專：又多了一個熱帶擾動99Ｗ冒出來

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
稍早熱帶擾動99W冒出來。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
稍早熱帶擾動99W冒出來。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

一周可能有三颱？台灣南方的菲律賓東方海面目前是大低壓區，熱帶系統發展中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天稍早指出，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成，本周會有1到2個熱帶低壓或颱風形成，周三起西北太平洋會相當熱鬧。但剛又表示，大低壓帶中容易冒出小低壓現在又多了一個熱帶擾動99Ｗ。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成，97Ｗ在菲律賓東方海面，98Ｗ在關島北方海面，同樣是季風低壓型態，大低壓帶內，彼此牽制、角力，變數很大。模式預報結果依然嚴重分歧，預報持續變動中，現在論斷影響台灣程度還言之過早，建議再多觀察幾天。

但現在又多了一個熱帶擾動99Ｗ，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前位於菲律賓呂宋島東北方，預計未來３天將穿越巴士海峽、進入南海。部分數值模式支持99Ｗ進入南海後，有機會小幅增強，後續發展仍需觀察。

󠀠此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，還得特別留意99Ｗ與菲律賓東方97Ｗ之間的互動情況，如果兩者互動情況明顯，或有一方增強起來、主導環境場整體形勢就會出現變化，對台灣天氣影響情形會變得更加詭譎多變。

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，薇帕颱風上午8時登陸越南，從薇帕所在位置往東，經過華南地區、南海、台灣甚至到菲律賓東方海面是一大片低壓，在季風槽低壓帶中，熱帶雲簇很容易消消長長。菲律賓海面有熱帶擾動(97W)發展中，預估未來路徑偏北往琉球群島移動，再向北移動，周四、周五靠台灣東方海面或東北部海面，未來強度以及會多靠近台灣及影響台灣，氣象署會持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」

南海 颱風 菲律賓 氣象署

延伸閱讀

熱帶擾動發展中周四周五最接近 氣象署：北部東北部下雨時間長

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧

熱帶擾動97W估周五最靠近 他點名這兩地受影響最大

相關新聞

恐有3颱？粉專：又多了一個熱帶擾動99Ｗ冒出來

一周可能有三颱？台灣南方的菲律賓東方海面目前是大低壓區，熱帶系統發展中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天稍早指出，...

創下新高！北市去年醫美爭議達90件 包含4起死亡案

醫美近年夯，但去年北市衛生局受理爭議案件高達90件創新高，議員指出，消費者常面臨資訊風險揭露不足、療程過度渲染，廣告誇大...

不是免稅區就便宜！林氏璧提醒「日本消費陷阱」：新手小心

赴日旅遊時，藥妝產品一向是台灣旅客掃貨清單上的常客．．．

高危壓是慢病共同危險因子 量血壓要正確 錯誤手法一次看

國人十大死因統計，「高血壓性疾病」位居第六，但高血壓也是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等慢性病的共同危險因子。國健署...

順天堂進口中國大陸乾燥薄荷農藥超標 逾1.8頓遭被退運或銷毀

衛福部食藥署公布邊境查驗不合格品項，國內知名中藥商「順天堂」自中國大陸進口的乾燥薄荷，被檢出農藥殘留量超標，逾1.8公噸...

助社工釐清訪視風險+媒合資源 衛福部強化「這」款APP功能

社工人員執行業務時，須面對複雜個案情況，對應法規五花八門，至案家訪視時，風險高低各有不同。為方便社工人員了解訪視風險，及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。