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順天堂進口中國大陸乾燥薄荷農藥超標 逾1.8頓遭被退運或銷毀

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內知名中藥商「順天堂」自中國大陸進口的乾燥薄荷，被檢出農藥殘留量超標，逾1.8公噸被要求退運或銷毀，並調升抽驗比率為20%至50%。圖／食藥署提供
國內知名中藥商「順天堂」自中國大陸進口的乾燥薄荷，被檢出農藥殘留量超標，逾1.8公噸被要求退運或銷毀，並調升抽驗比率為20%至50%。圖／食藥署提供

衛福部食藥署公布邊境查驗不合格品項，國內知名中藥商「順天堂」自中國大陸進口的乾燥薄荷，被檢出農藥殘留量超標，逾1.8公噸被要求退運或銷毀，並調升抽驗比率為20%至50%。食藥署北區管理中心主任鄭維智說，這是近半年唯一一批被驗出農藥違規的中國大陸乾燥薄荷；國內康普茶廠商「康普食飲股份有限公司」進口乾燥玫瑰，也被檢出農藥違規。

「順天堂藥廠股份有限公司」從中國進口的「乾燥薄荷」，遭檢出殘留農藥撲克拉每公斤0.14毫克、得克利每公斤0.2毫克，超出法定標準，同時檢出因滅汀每公斤0.09毫克，為依法不得檢出的農藥，鄭維智說，這批總計1公噸889.5公斤的乾燥薄荷，在邊境需退運或銷毀，且後續抽驗比率從抽驗2%至10%，調升為20%至50%。

「康普食飲股份有限公司」旗下產品「Kai Kompucha」，食藥署在邊境攔截該公司自中國大陸進口一批「乾燥玫瑰」，被檢出含農藥賽滅寧每公斤0.04毫克、賽洛寧每公斤0.06毫克，均超過「農藥殘留容許量標準」，已違反食品安全衛生管理法第15條規定，共300公斤產品在邊境被要求退運或銷毀。

另，業者「聯馥食品股份有限公司」輸入產地為羅馬尼亞「新鮮黃蘑菇」，被檢出銫-137每公斤214.1貝克，依據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為每公斤100 貝克，這批羅馬尼亞「新鮮黃蘑菇」在必須退運或銷毀，「聯馥食品股份有限公司」由一般抽批查驗調整為加強抽批，抽驗比率20%至50%。

抽驗 食藥署 羅馬尼亞

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