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新北抽檢61件飲冰品1件不合格 罰3萬元列重點查核

中央社／ 新北22日電

新北市衛生局今天公布夏季飲冰品專案抽檢，新莊區四維路上某茶飲店自製紅茶，初驗及複驗含腸桿菌科超標，除開罰新台幣3萬元罰鍰，並列入重點查核對象，不定期抽驗及查核。

衛生局今天召開記者會，副局長馬景野表示，隨著炎熱夏季來臨，手搖杯及冰品也進入消費旺季，為維護消費者享用飲冰品的衛生安全，新北市衛生局啟動夏季飲冰品專案，抽驗食用冰塊、即時調製飲料（手搖杯）、鮮榨蔬果汁及各式冰品食品（如冰沙、剉冰、冰棒等）。

他表示，抽驗衛生標準項目包含腸桿菌科、沙門氏菌、大腸桿菌及病原性大腸桿菌等指標性病原菌，共抽驗61件產品，有1件即時調製飲料不合格。

他表示，不合格飲品為新莊區四維路某茶飲店自製紅茶，經命限期改善後再次抽驗，複抽檢驗結果檢出腸桿菌科達300 CFU/mL（每毫升菌落數），超過標準10 CFU/mL。依違反食品安全衛生管理法處3萬元罰鍰，並列入重點查核對象，將不定期追蹤抽驗及查核。

科長楊舒秦表示，該店只抽驗紅茶單一茶飲品項卻初複驗都不合格，可能因飲品製作過程中人員衛生不佳或操作不當、飲品保存不當或器具不潔，造成飲品受細菌污染及增生，衛生局已要求店家檢討改善，後續除追蹤抽驗紅茶品項外，其他品項茶飲也將擴大抽驗，同時也籲民眾選購飲冰品時，應選購衛生可靠和信譽良好廠商製售食品。

冰品 抽驗 衛生局

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