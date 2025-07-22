助社工釐清訪視風險+媒合資源 衛福部強化「這」款APP功能

社工人員執行業務時，須面對複雜個案情況，對應法規五花八門，至案家訪視時，風險高低各有不同。為方便社工人員了解訪視風險，及找到資源協助案家，衛福部社工司推出「社會工作人員智慧決策行動平台」，只要是社安網社工，在手機上安裝應用程式，即可使用平台相關資源，14日再新增「智慧化知識庫」功能，方便社工查找法規。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，社工智慧決策行動平台，過去已有社工日常工作需要的功能，如繪製家系圖、風險預警、個案記錄語音轉文字等工具，本次新增的智慧化知識庫，可讓社工因應服務對象，查找法令規定，過去因應不同服務領域，社工必須上網搜尋相關法規，透過這個知識庫，社工可更便利尋找對應法規，助案家媒合資源。

「智慧化知識庫」提供整合式資訊查詢服務，簡化社工以往需跨站搜尋法令規定、服務流程與社福資源的流程，降低行政負擔、強化服務效能，楊雅嵐指出，智慧化知識庫功能是依據第一線社工實務需求規畫建置，為決策平台重要功能，涵蓋保護性、脆弱家庭與心理衛生等主要服務領域，累積逾4百筆分類資料，由衛福部相關司署、種子講師、社工人員共同優化，確保資料符合工作需求。

楊雅嵐表示，社工智慧決策行動平台提供多種檢索方式，包括以關鍵字搜尋、服務領域分類、標記篩選與「我的最愛」功能，社工可因應個案特性，以處遇智慧搜尋，快速取得相關福利資源，與處遇參考指引，協助新進人員快速上手，增加服務效率。目前該平台適用於社安網公部門社工，未來將持續優化系統，擴充使用對象。

楊雅嵐強調，衛福部爭取公彩回饋金執行「社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫」，補助地方政府全面購置行動裝置載具提供執行保護性、脆弱家庭及心理衛生業務之第一線社工使用，期待藉由科技工具的輔助，協助社工在有限時間內掌握資源重點，提升專業服務與人道關懷，打造更有韌性與溫度的社會安全網。

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