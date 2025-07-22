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不是免稅區就便宜！林氏璧提醒「日本消費陷阱」：新手小心

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人提醒，若想撿便宜，最好避免在機場購買合力他命。 法新社
旅遊達人提醒，若想撿便宜，最好避免在機場購買合力他命。 法新社

赴日旅遊時，藥妝產品一向是台灣旅客掃貨清單上的常客。不過，日本旅遊達人林氏璧近日在社群上提醒，若想撿便宜，最好避免在機場購買合力他命，原因是機場藥妝店的價格往往最高，並直言「新手可能會中這個陷阱」。

林氏璧在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》貼文指出，日本機場內的藥妝店多數是松本清或其集團旗下的cocokara fine，不論是在入關前或免稅區裡頭，合力他命EX Plus的價格普遍偏高，甚至常常超過市區實體店鋪的稅前售價。許多遊客認為機場免稅區應該會更便宜，實際卻反遭「機場價」打臉。

林氏璧分享自己的長期觀察表示，合力他命的價格過去曾不到5000日圓，而如今部分地點已逼近7000日圓，尤其以東京成田、羽田機場的分店為高，幾乎與市區價差達千圓以上。即便是在知名觀光區如銀座、新宿、澀谷等地的松本清旗下分店，價格也都比機場划算許多。

林氏璧說明，日本疫情後通膨嚴重，合力他命的價格雖無明顯變化，甚至有些店還下殺搶客，不過通常會有限購。他也在最後建議大家：「合力他命5000圓以下肯定可以買，5000出頭則可以考慮。」

日本 價差 通膨 機場 免稅 林氏璧

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