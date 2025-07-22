夏天吃冰喝涼好消暑？中醫憂反而易中暑 推5熱飲解暑更有效

夏天冰涼手搖飲或是冰涼飲品是不少人的消暑首選，然而從中醫角度，夏天吃冰雖然涼快，但可能愈吃愈沒精神、容易中暑。開業中醫師提醒消暑吃冰的養生方法，關鍵在於體質與時機，同時提醒不建議空腹吃冰。

開業中醫師梁世瀅表示，中醫講求「天人相應」，夏季屬火、陽氣旺盛，人體毛孔打開、陽氣容易外洩，體內反而處於相對虛弱的狀態，此時大量吃冰或喝冰水，看似涼快，卻可能讓寒氣從體表侵入，引發以下三大問題：

1. 傷脾胃:冰品屬極寒，容易抑制脾胃運化功能，導致腹脹、腹瀉、食慾差，尤其小孩與女性更易受影響。

2. 生濕困重：脾胃虛弱，代謝變差，濕氣滯留體內，讓人覺得疲倦、四肢沈重、水腫明顯。

3. 免疫力下降：氣血生化受阻，容易感到疲累、感冒反覆，也可能誘發過敏、經期不順等狀況。

梁世瀅提醒，以下族群尤其要少吃或慎吃冰品，包含脾胃虛寒、手腳冰冷的女性、經期常不順者、氣喘、慢性鼻塞等過敏體質者、腰痠背痛、筋骨痠痛者。

梁世瀅表示，中醫主張順應自然、調養體質，夏日應「清熱生津」「健脾祛濕」。首先，溫熱飲品反而更降暑，因為熱飲幫助發汗排熱，比冰水更能清熱解暑，例如綠茶、烏龍茶屬性微涼，有清熱解暑效果；薄荷茶、菊花茶則是清利頭目、去煩熱；薑茶：暖胃祛濕，特別適合體質虛寒者。

第二，梁世瀅指出，清熱利濕食材上桌，例如冬瓜、苦瓜、絲瓜、小黃瓜等性涼，有利水消腫、清熱解毒作用。綠豆、薏仁：清熱解暑、排濕利尿。蓮藕、芹菜、空心菜也是性涼味甘，能清熱降火。若體質虛寒者可將瓜果煮熟後再食用，以免寒氣滯留。

再者，適量酸味食物，可收斂津氣，梁世瀅說，例如酸梅湯助生津、開胃、止煩渴，而檸檬水加蜂蜜：補充水分、電解質與維生素C。最後，若是胃口差吃不下可以用湯粥食療，如冬瓜排骨湯、薏仁綠豆粥。

梁世瀅強調，中醫並非一味反對吃冰，而是強調因人制宜、因時制宜。若你屬於體質偏熱、汗多易煩躁者，偶爾吃點冰品調節體溫無妨，但不建議不建議空腹吃冰、天天吃冰，或用大量冰水解暑。

此外，梁世瀅推薦「金銀清熱茶」，以金銀花3g、菊花3g、桑葉3g、枸杞3g搭配而成，以熱水沖泡10分鐘即可飲用，每日1次為宜，適合長時間用眼、容易上火、夏天感覺疲倦的人。

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