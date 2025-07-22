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走進忽必烈的時代 故宮南院人氣國寶展嶄新登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供

迎暑假，嘉義故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。

展覽包含國寶展件-元世祖與元世祖后等帝后肖像，以及元代玉器與瓷器等文物，呈現蒙元時代草原文化與中原、藏傳佛教、伊斯蘭世界多方互動交流情形。從帝王帝后肖像、狩獵圖像到器物紋飾，觀眾可一窺忽必烈時代多元文化交融的軌跡。

故宮書畫文獻處策展人、助理研究員鄭淑方表示，展覽最具代表性的作品之一是「元代帝半身像元世祖」，出自「元代帝半身像」冊頁。畫中忽必烈臉部，運用層層暈染繪畫技法，顯現肌膚質感與立體五官。

這種表現方式或與西藏、尼泊爾等地繪畫風格有所關聯；與之並列展出的「元世祖后」與「元順宗后」像，描繪蒙古貴族婦女頭戴「罟罟冠」的特有冠飾，身著伊斯蘭織金錦「納石失」，人物造型與技法皆展現蒙元宮廷藝術的融合特徵。

器物處策展人、助理研究員陳玉秀說，「春水」與「秋山」為蒙古黃金貴族每年例行2項重要政治、軍事及文化活動，本次展出的金至元「春水」玉飾」，以溫潤細膩青白玉雕成，描繪春日蓮花叢中，海東青獵捕天鵝的瞬間，畫面張力十足，生動再現春水活動的場景，因此亦稱為「春水」。

「秋山與仕女焚香玉飾」一面展現秋季圍獵景象，另一面刻劃仕女於秋山焚香、仙鶴靈芝相伴吉祥畫面。這類以春水、秋山為主題的圖像，體現遼金元時期貴族文化中的儀式精神，玉飾不僅為裝飾之用，更具有身分與地位象徵。

另1件展品為杭州老虎洞官窯所製「青瓷高足碗」，底徑寬闊、器足高挑，設計便於手持傳遞，反映蒙古草原飲宴文化；釉色深邃如藍寶石的「霽青描金單把杯、托」，造型為蒙古所特有，紋飾則融合中原與伊斯蘭藝術風格；「青花葫蘆式把壺」、「青花花卉紋蟠螭方罐」與「人物紋玉壺春瓶」等青花瓷器，展現元代青花裝飾創新精神，並引領風潮，遠銷東南亞、中東與中亞地區，掀起一波燒造熱潮。

從帝王肖像到玉雕、瓷器，「人氣國寶展-忽必烈和他的時代」勾勒出蒙古統治下多元文化的流動與融合，展現忽必烈時代藝術的豐富面貌。展期至10月12日止，歡迎把握時間蒞臨參觀。

故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。圖／故宮南院提供
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蒙古 國寶 故宮 嘉義

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