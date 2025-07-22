照顧壓力爆表 最新統計：照顧者專線近3成是來電「求傾訴」

台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上年長者占比將達總人口的20%，長者常有失能、失智、中風等問題，須依靠家庭照顧者的照顧，但長期照顧下，照顧者身心面臨巨大壓力。依最新統計，去年家庭照顧者關懷專線接獲的來電問題，以情緒支持類型最多，占比達29.4%，較前一年增加2.5%，超越照顧資源、照顧需求等問題，顯示照顧者急需專業人員的介入與協助。

家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，家總承接家庭照顧者關懷專線，依去年統計，以情緒支持類型問題最多，占比達29.4%，已超越照顧資源的19.9%、照顧需求的17.3%。在情緒支持中，以傾訴照顧壓力，如焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等最多，占比達到42%，其次為與被照顧者溝通困難占23.3%，較前一年增加1.5%，及與其他家人溝通困境占20%等。

陳維萍表示，據統計顯示，多數照顧者難以抒發內心壓力，傾訴成為主要來電需求，家庭溝通問題總計占43.3%，顯示照顧者長期肩負照顧重擔，幾乎已喘不過氣。

我國長照2.0政策將於今年邁入尾聲，賴清德總統提出的長照3.0政策重點之一，即是「照顧不離職、照顧有喘息」。衛福部次長呂建德說，截至今年5月，全國22縣市已設置134個家照據點，由全台近300位受過專業訓練的家照專員，針對不同家庭照顧者的需求，提供必要的支持服務，如照顧安排諮詢、到宅照顧技巧指導、支持團體、轉介心理協談等，降低照顧負荷。

此外，為提高家照據點的服務品質，衛福部在113年辦理「長照與身障家照據點共融試辦計畫，透過資源整合，讓單一家照據點能共同為長照、身心障礙者和精神病人的家庭照顧者提供支持服務，提高服務效益，同時也能增強工作人員的專業能力。

新北市家庭照顧者關懷協會家照督導王冠瑾說，她曾幫助一位因不堪照顧負荷而想輕生的照顧者。她耐心開導，鼓勵照顧者使用資源並參與活動，最終也安排失能失智的丈夫入住機構，扭轉了照顧困境，她更致力於培力「畢業照顧者」成為志工，以自身經驗幫助其他照顧者。

彰化縣白玉功德會家照專員徐秀珠說，曾服務一名需同時照顧中風父親、智能障礙兄姊及情緒不穩母親的照顧者。秀珠引導照顧者參與支持團體、透過「交換日記」建立抒壓管道，並發掘其繪畫天賦，協助將畫作製成貼圖，重拾自信與成就感。

花蓮縣私立恒好居家式服務類長期照顧服務機構家照專員江美葉表示，協助一位從台北返回花蓮照顧失智父親的照顧者，提供情緒支持與實質建議，使照顧者能將父親送至據點接受服務，更鼓勵其參加照顧服務員訓練，取得專業證照重返職場。照顧者表示，美葉讓她感受到第一次被真正傾聽，彷彿得到救贖。

家總秘書長陳景寧說，「照顧者開始照顧時會有一段苦日子，但絕對不能過度犧牲，而照顧總有一天會過去，但你的人生還要繼續」，因此，在家庭照顧者的照顧樣態多元下，必須透過家照專員協助，多可運用長照資源選擇適合自己家庭的照顧安排。

民眾如有任何長照需求或照顧壓力與安排問題，歡迎撥打0800-507272家庭照顧者關懷專線，也可至LINE官方帳號搜尋「家庭照顧者關懷專線」，即時提供相關資訊及活動訊息參考，或撥打1966長照專線，專線人員將提供專業協助。相關服務資訊亦可上1966衛福部長照專區網站查詢。

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