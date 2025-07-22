天天一杯紅酒自認沒酗酒 男貧血竟是酒精性肝病

60多歲陳先生每天都要來杯紅酒，健檢發現紅血球變大、有貧血狀況，但維他命B12跟葉酸都正常，揪出酒精性肝病悄上身。醫師提醒，酒精沒有安全量，千萬別認為不酗酒即可。

紅血球的生成與維他命B12、葉酸有關，書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初今天在衛教記者會中指出，其中葉酸要經過肝臟進一步的轉化，才能被紅血球在生成時所用。

康本初說明，酒精性肝病患者即使維他命B12與葉酸在血液中的量足夠，可能因為肝臟的問題導致缺乏活化的葉酸，進一步影響紅血球的生成，出現紅血球過大的貧血。

他舉例如個案60多歲陳先生，每天習慣來杯紅酒，家人擔心肝臟喝出問題，拉著去做健檢，報告出爐發現有紅血球偏大、屬於輕微貧血的情況，這種不健康狀況往往是維他命B12或葉酸缺乏所致，結果進一步抽血檢查，卻又都正常，顯示腸胃吸收功能良好，但肝臟已經生病。

「酒精沒有安全量！」康本初提醒，即使喝酒沒到酗酒程度，長期有喝酒習慣，也會對肝臟造成負擔。他警告，酒精會經由肝臟代謝，在過程中會產生乙醛，而乙醛會影響肝細胞，引起發炎反應，產生酒精性肝病。

康本初說，酒精性肝病在一開始往往沒有明顯症狀，常在健檢抽血才發現有數值異常，可能有紅血球過大的貧血、肝功能異常、肝炎等；超音波檢查顯示有脂肪肝、肝臟腫大等，若更進一步，出現肝硬化時，就要當心「肝炎、肝硬化、肝癌」肝病三部曲的威脅，不可輕忽。

康本初強調，治療酒精性肝病的首要步驟是戒酒。在仍屬脂肪肝階段時，透過戒酒、均衡飲食及規律運動，肝臟仍有機會恢復健康；但若進展至肝硬化，則為不可逆狀態，難以恢復至完全健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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