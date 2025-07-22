快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

天天一杯紅酒自認沒酗酒 男貧血竟是酒精性肝病

中央社／ 台北22日電

60多歲陳先生每天都要來杯紅酒，健檢發現紅血球變大、有貧血狀況，但維他命B12跟葉酸都正常，揪出酒精肝病悄上身。醫師提醒，酒精沒有安全量，千萬別認為不酗酒即可。

紅血球的生成與維他命B12、葉酸有關，書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初今天在衛教記者會中指出，其中葉酸要經過肝臟進一步的轉化，才能被紅血球在生成時所用。

康本初說明，酒精性肝病患者即使維他命B12與葉酸在血液中的量足夠，可能因為肝臟的問題導致缺乏活化的葉酸，進一步影響紅血球的生成，出現紅血球過大的貧血。

他舉例如個案60多歲陳先生，每天習慣來杯紅酒，家人擔心肝臟喝出問題，拉著去做健檢，報告出爐發現有紅血球偏大、屬於輕微貧血的情況，這種不健康狀況往往是維他命B12或葉酸缺乏所致，結果進一步抽血檢查，卻又都正常，顯示腸胃吸收功能良好，但肝臟已經生病。

「酒精沒有安全量！」康本初提醒，即使喝酒沒到酗酒程度，長期有喝酒習慣，也會對肝臟造成負擔。他警告，酒精會經由肝臟代謝，在過程中會產生乙醛，而乙醛會影響肝細胞，引起發炎反應，產生酒精性肝病。

康本初說，酒精性肝病在一開始往往沒有明顯症狀，常在健檢抽血才發現有數值異常，可能有紅血球過大的貧血、肝功能異常、肝炎等；超音波檢查顯示有脂肪肝、肝臟腫大等，若更進一步，出現肝硬化時，就要當心「肝炎、肝硬化、肝癌」肝病三部曲的威脅，不可輕忽。

康本初強調，治療酒精性肝病的首要步驟是戒酒。在仍屬脂肪肝階段時，透過戒酒、均衡飲食及規律運動，肝臟仍有機會恢復健康；但若進展至肝硬化，則為不可逆狀態，難以恢復至完全健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 肝病 維他命

延伸閱讀

肝臟如何自我修復？陽明交大攜手哈佛發現關鍵剎車基因

雲林免費腹部超音波檢查高達9成民眾異常 脂肪肝173人最多

肝癌總是發現太晚？部基醫院免費腹部超音波檢查 揪出肝臟病灶利器

彰化醫院腹部超音波檢查 逾7成肝異常脂肪肝若不治易發炎

相關新聞

最雷便當菜是腸道救星！醫曝它纖維含量打趴花椰菜：別再瞧不起

「三色豆」長年被廣大消費者排斥，堪稱「最雷便當菜」，但其實富含高度營養價值...

夏天吃冰喝涼好消暑？中醫憂反而易中暑 推5熱飲解暑更有效

夏天冰涼手搖飲或是冰涼飲品是不少人的消暑首選，然而從中醫角度，夏天吃冰雖然涼快，但可能愈吃愈沒精神、容易中暑。開業中醫師...

照顧壓力爆表 最新統計：照顧者專線近3成是來電「求傾訴」

台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上年長者占比將達總人口的20%，長者常有失能、失智、中風等問題，須依靠家庭照顧者的照顧，...

國健署人事異動 吳昭軍卸任：署長僅是短暫任期 醫師是永久志業

衛福部人事大搬風，懸缺已久的心理健康司長，由成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，國健署署長將由同樣來自成大醫院的小兒部醫師...

每到夏天我要去海邊！全台十大潛水點推薦

不只有離島，全台北中南遍布著多處潛水點，快跟著這篇完整攻略，潛入神秘的海底世界吧！

熱帶擾動發展中周四周五最接近 氣象署：北部東北部下雨時間長

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，薇帕颱風上午8時登陸越南，從薇帕所在位置往東，經過華南地區、南海、台灣甚至到菲律賓東方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。