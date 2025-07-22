國健署人事異動 吳昭軍卸任：署長僅是短暫任期 醫師是永久志業

衛福部人事大搬風，懸缺已久的心理健康司長，由成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，國健署署長將由同樣來自成大醫院的小兒部醫師沈靜芬將接任。現任國健署署長吳昭軍表示，署長只是短暫的任期，一切依人事法規指派，而醫師才是永久志業。

吳昭軍說，未來將接下部立醫院顧問醫師一職，至於何時上任，尚未有確切時間，在卸下署長職務後，會先休息一陣子。他表示，今日下午還會參加C肝專家會議，分享各國及及台灣C型肝炎消除之政策經驗。「醫師才是我的本業，很高興未來還有機會繼續貢獻專長。」

吳昭軍畢業於陽明大學醫學系，回雲林基層深耕地方，投入家庭醫學科，並積極投入鄰近社區的健康促進工作。從診所開業醫師轉入公部門基層服務後，先後擔任雲林縣衛生局局長、新竹市衛生局局長，後來受邀擔任國健署副署長。新冠疫情初期，升上國健署署長，執行各項健康政策。

關於新的工作內容，吳昭軍說，已經屆齡退休，感謝衛福部的提攜，接下來會擔任部立醫院顧問醫師，繼續為民眾服務，也致力家庭醫學、社區醫療照護、公共衛生、婦幼衛生的服務與研究。

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