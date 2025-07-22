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羅馬尼亞進口黃蘑菇輻射超標 遭邊境攔截

中央社／ 台北22日電

食藥署今天公布最新例行邊境監測結果，聯馥食品股份有限公司從羅馬尼亞進口的「新鮮黃蘑菇」被檢出含輻射「銫-137」超標，共1批、7公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布的邊境檢驗不合格名單上，共有10項檢驗不合格產品，如越南鮮大白菜、菲律賓海膽卵等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，聯馥食品股份有限公司從羅馬尼亞進口「新鮮黃蘑菇」，被檢出銫-137每公斤214.1貝克超標，共1批、7公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，依據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫-134與銫-137的總和限量為每公斤100貝克，針對業者由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗（抽驗比例為20%至50%）。

加上這次違規，鄭維智指出，這名業者過去3年累計4批原子塵或放射能不符規定產品，分別來自羅馬尼亞、立陶宛與法國。

此外，順天堂藥廠股份有限公司從中國大陸進口「乾燥薄荷」，則是被檢出3種農藥殘留量超標，包括撲克拉0.14ppm、得克利0.2ppm、因滅汀0.09ppm，共1批、1889.50公斤依規定退運或銷毀。

鄭維智說，農藥撲克拉、得克利定量極限皆為0.05ppm，農藥因滅汀為不得檢出。業者過去半年來這是首批違規，從一般調整為加強抽批，至於整體邊境半年來也是只有這批違規，因此仍維持一般抽批查驗。

超標 食藥署 羅馬尼亞

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