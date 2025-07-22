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最雷便當菜是腸道救星！醫曝它纖維含量打趴花椰菜：別再瞧不起

聯合新聞網／ 綜合報導
由青豆仁、玉米粒、紅蘿蔔組合而成的「三色豆」。 示意圖／ingimage
由青豆仁、玉米粒、紅蘿蔔組合而成的「三色豆」。 示意圖／ingimage

「三色豆」長年被廣大消費者排斥，堪稱「最雷便當菜」，但其實富含高度營養價值。外科醫師鍾雲霓指出，每100公克的熟豌豆，纖維含量高達8.6克，遠遠高於紅蘿蔔與花椰菜，能有效解決便秘問題。

鍾雲霓醫師在臉書上表示，糞便的黃金組成有「30%吃不完的殘渣＋膳食纖維」、「30%細菌界好壞混搭＋腸道退休細胞」、「20%沒被吸收的礦物質」以及「20%油脂」，而其中影響排便順暢的關鍵在於「纖維質」，如果缺乏這一塊，排便容易變得困難又乾硬，還有可能引發痔瘡問題。

鍾雲霓進一步說明，人體需要「非水溶性：水溶性＝2：1」的黃金纖維比例，才能有效促進腸道蠕動。非水溶性纖維的常見來源包括糙米、全穀、豆類及深綠色粗葉蔬菜；水溶性纖維的來源則有秋葵、燕麥、水果果膠（香蕉、蘋果、橘子等）。

但對於生活忙碌、沒時間煮飯的現代人，也可以用冷凍蔬菜來替代，而其中最被低估的冷凍蔬菜代表——三色豆豌豆，其實每100克纖維含量高達8.6克，遠超紅蘿蔔的2.3克與花椰菜的2.7克，鍾雲霓也強調：「別再瞧不起三色豆了，它們真的很努力！」

排便 痔瘡

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