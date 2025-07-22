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乳房良性葉狀瘤勿輕忽 醫：完整切除、定期追蹤是關鍵

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天提醒即使無明顯症狀也不應輕忽，應透過影像與病理檢查釐清病灶性質，並採完整切除手術以確保安全。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天提醒即使無明顯症狀也不應輕忽，應透過影像與病理檢查釐清病灶性質，並採完整切除手術以確保安全。圖／台北慈濟醫院提供

乳房葉狀瘤雖屬良性腫瘤，卻具生長快速、潛在惡化與復發風險，醫師提醒即使無明顯症狀也不應輕忽，應透過影像與病理檢查釐清病灶性質，並採完整切除手術以確保安全。相較傳統手術，內視鏡微創切除搭配重建亦可兼顧治療與外觀，降低復發、維持生活品質。

台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，乳房由乳腺與間質構成，常見良性腫瘤包含纖維腺瘤、乳腺囊腫與葉狀瘤，其中葉狀瘤較罕見，僅占乳房腫瘤的0.3%至1%，但因生長速度快、易影響乳房外觀，仍需積極處置。葉狀瘤通常單側發生，邊界清楚、質地堅實，多無疼痛感，易由病人自行觸摸發現，若放任不處理，可能導致皮膚緊繃、潰瘍，甚至壞死。

「葉狀瘤依病理分類可分為良性、邊緣型與惡性，」陳昱天說，發病原因可能與荷爾蒙變化或基因突變有關，好發於40至50歲女性，但臨床上年輕患者亦不少。臨床建議只要確診葉狀瘤，即應完整切除並保留安全邊界，以防復發或病變。

診斷上，醫師會依病史、觸診與影像檢查初步研判，並透過乳房超音波、攝影、必要時進行粗針切片或真空輔助切片進行病理分析。其中超音波較適用於年輕女性，有助分辨囊腫或實質腫瘤，攝影則對40歲以上女性偵測鈣化與結構異常特別敏感。若為高風險族群，也可考慮核磁共振進一步評估。

陳昱天強調，內視鏡微創手術日趨成熟，對如葉狀瘤這類需切除但希望保留外觀的患者而言，是兼顧治療與美觀的理想選擇。他補充：「只要切除完整、術後追蹤妥善，葉狀瘤患者預後大多良好，也能保有自信與生活品質。」

許小姐的經驗就是典型案例。她日前發現左側乳房出現約3公分硬塊，並於短期內快速增大，儘管無明顯疼痛，但心理壓力大增，遂前往台北慈濟醫院就醫。經乳房超音波與粗針切片檢查後，發現乳房內有一顆葉狀瘤及兩顆可疑腫瘤，因腫瘤接近乳頭且無法排除其他兩顆為同類腫瘤，最終決定接受內視鏡輔助乳房全切除手術並進行重建。病理結果顯示三顆皆為良性葉狀瘤，手術順利，後續追蹤未見復發。

陳昱天提醒，乳房腫塊不一定是癌症，但每一顆腫瘤都值得審慎對待。建議民眾若發現乳房有不明腫塊，應儘速就醫檢查，即使為良性腫瘤，也應視狀況採取適當治療與追蹤，避免未來風險擴大。

術前超音波影像可見，有一約3公分大腫瘤(四個黃色十字標記處)。圖／台北慈濟醫院提供
術前超音波影像可見，有一約3公分大腫瘤(四個黃色十字標記處)。圖／台北慈濟醫院提供

腫瘤 醫師 超音波 微創手術

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