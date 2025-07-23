炎夏吃日式涼麵清爽消暑！日營養師提醒「地雷」：別太常吃

根據日媒「オトナンサー」報導，炎炎夏日，清爽順口的「日式涼麵」是不少民眾的餐桌常客。社群平台上更有人「天天吃日式涼麵」，甚至有因米價上漲，轉向吃日式涼麵來節省開銷。然而，看似輕盈的日式涼麵，其實也藏有容易發胖與營養失衡的風險。日本營養師松田加奈提醒，吃日式涼麵雖然方便，但還是有幾項「地雷」需要避開。

松田營養師表示，日式涼麵主要由小麥粉、沙拉油與鹽製成，熱量高但營養價值低，雖然能快速補充能量，卻對長期健康不利。對於天氣炎熱胃口不佳、身體虛弱、或是高齡者與幼兒而言，偶爾食用沒有大礙，但若天天依賴日式涼麵當主食，就可能出現營養不足或攝取過多「難消化麩質（Gluten）」的問題。

以熱量換算，一束日式涼麵約180大卡，建議每日最多不超過三束，且一週不宜超過一次為佳。松田建議，食用時可搭配富含蛋白質與礦物質的食材，例如豬肉片、雞胸肉、番茄、烤茄子、秋葵、水煮蛋與蔥花等，並可選擇以芝麻醬涼拌，增加香氣與營養。

若想換換口味，加入苦瓜和豬肉做成「日式快炒麵線」，不僅美味，還能有效補足蔬菜與脂質，是營養師推薦的進階吃法。提醒民眾，日式涼麵雖然清爽可口，仍應搭配均衡飲食，才能吃得健康、過得清爽涼快又無負擔。

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