快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

熱帶擾動發展中周四周五最接近 氣象署：北部東北部下雨時間長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周受低壓帶影響，天氣不穩定。聯合報系資料照
未來一周受低壓帶影響，天氣不穩定。聯合報系資料照

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，薇帕颱風上午8時登陸越南，從薇帕所在位置往東，經過華南地區、南海、台灣甚至到菲律賓東方海面是一大片低壓，在季風槽低壓帶中，熱帶雲簇很容易消消長長。菲律賓海面有熱帶擾動發展中，預估未來路徑偏北往琉球群島移動，再向北移動，周四、周五靠台灣東方海面或東北部海面，未來強度以及多靠近台灣及影響台灣，氣象署會持續觀察。

伍婉華指出，從雷達回波圖來看，今天降雨少很多，但花東地區及恆春半島今天整天仍然會斷斷續續下短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，東北部及桃園以北也有零星短暫降雨，澎湖、金馬、馬祖也是整天雲多、零星短暫降雨；中部以南地區有午後雷陣雨。

伍婉華指出，未來一周受低壓帶影響，天氣不穩定，由於在低壓帶內，不論是地形降雨或午後對流雲系造成降雨，容易帶來局部較大雨勢。明天仍受低壓帶影響，但水氣再比今天少一些，桃園以北及東半部仍有斷續短暫雨，其他地區午後陣雨，中南部山區恐有局部性大雨。

伍婉華指出，周四周五受低氣壓接近，北部、東北部和中南部、澎湖、金馬、馬祖整天斷續下雨，而基隆、北海岸和北部地區下雨時間較長，容易出現局部性大雨，其他地區會有午後雷陣雨，但容易出現較大雨勢，氣象署會隨時監測並告知情況。

至於周六到下周一低壓帶影響，伍婉華指出，天氣還是不穩定，北部、中南部及金門、馬祖，斷續會下短暫陣雨或雷雨，東半部則是午後雷陣雨。

今明降雨預報。圖／中央氣象署提供
今明降雨預報。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供

颱風 雷雨 氣象署 菲律賓

延伸閱讀

薇帕颱風遠離…熱帶擾動恐發展 氣象署：周三至周五北移過程有機會接近台灣

輕颱丹娜絲減弱遠離 鄭明典：有個環流重組中

颱風丹娜絲縮水減弱 最快午後解除陸警

丹娜絲颱風受地形破壞減弱中！登陸前後雲林吹出17級強陣風 澎湖、台南16級

相關新聞

熱帶擾動發展中周四周五最接近 氣象署：北部東北部下雨時間長

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，薇帕颱風上午8時登陸越南，從薇帕所在位置往東，經過華南地區、南海、台灣甚至到菲律賓東方...

照顧壓力爆表 最新統計：照顧者專線近3成是來電「求傾訴」

台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上年長者占比將達總人口的20%，長者常有失能、失智、中風等問題，須依靠家庭照顧者的照顧，...

國健署人事異動 吳昭軍卸任：署長僅是短暫任期 醫師是永久志業

衛福部人事大搬風，懸缺已久的心理健康司長，由成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，國健署署長將由同樣來自成大醫院的小兒部醫師...

每到夏天我要去海邊！全台十大潛水點推薦

不只有離島，全台北中南遍布著多處潛水點，快跟著這篇完整攻略，潛入神秘的海底世界吧！

乳房良性葉狀瘤勿輕忽 醫：完整切除、定期追蹤是關鍵

乳房葉狀瘤雖屬良性腫瘤，卻具生長快速、潛在惡化與復發風險，醫師提醒即使無明顯症狀也不應輕忽，應透過影像與病理檢查釐清病灶...

肝臟如何自我修復？陽明交大攜手哈佛發現關鍵剎車基因

國立陽明交通大學攜手美國哈佛大學，發現肝臟自我修復關鍵基因「HBO1」，負責「煞車」調節代謝功能的肝細胞，使肝細胞無法轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。