熱帶擾動發展中周四周五最接近 氣象署：北部東北部下雨時間長

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，薇帕颱風上午8時登陸越南，從薇帕所在位置往東，經過華南地區、南海、台灣甚至到菲律賓東方海面是一大片低壓，在季風槽低壓帶中，熱帶雲簇很容易消消長長。菲律賓海面有熱帶擾動發展中，預估未來路徑偏北往琉球群島移動，再向北移動，周四、周五靠台灣東方海面或東北部海面，未來強度以及多靠近台灣及影響台灣，氣象署會持續觀察。

伍婉華指出，從雷達回波圖來看，今天降雨少很多，但花東地區及恆春半島今天整天仍然會斷斷續續下短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，東北部及桃園以北也有零星短暫降雨，澎湖、金馬、馬祖也是整天雲多、零星短暫降雨；中部以南地區有午後雷陣雨。

伍婉華指出，未來一周受低壓帶影響，天氣不穩定，由於在低壓帶內，不論是地形降雨或午後對流雲系造成降雨，容易帶來局部較大雨勢。明天仍受低壓帶影響，但水氣再比今天少一些，桃園以北及東半部仍有斷續短暫雨，其他地區午後陣雨，中南部山區恐有局部性大雨。

伍婉華指出，周四周五受低氣壓接近，北部、東北部和中南部、澎湖、金馬、馬祖整天斷續下雨，而基隆、北海岸和北部地區下雨時間較長，容易出現局部性大雨，其他地區會有午後雷陣雨，但容易出現較大雨勢，氣象署會隨時監測並告知情況。

至於周六到下周一低壓帶影響，伍婉華指出，天氣還是不穩定，北部、中南部及金門、馬祖，斷續會下短暫陣雨或雷雨，東半部則是午後雷陣雨。 今明降雨預報。圖／中央氣象署提供 未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供

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