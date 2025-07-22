行政院再核定13.6億 二仁溪2萬公噸廢棄物2028年前清除完畢

曾因嚴重汙染而有「台灣黑龍江」之稱的二仁溪，目前邁向全面復育的關鍵階段，行政院於今年7月18日正式核定「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，總經費新台幣13.6億元，其中逾13億元補助台南市政府執行。

環境部環境管理署表示，二仁溪的汙染源於早年非法廢五金拆解與大量廢棄物傾倒，導致河道堆積有害物質，嚴重影響周邊居民健康與生態環境。在過去與經濟部共同努力下，已清除大量廢棄物，獲得初步成效，本次第二期計畫期程為4年，目標在2028年以前清理河道內殘餘約2萬公噸廢棄物，澈底改善二仁溪生態環境。

環境管理署表示，考量部分清理場址靠近出海口、橋樑等處，將與各機關加強橫向聯繫協調，確保清理作業符合規範，並設立完善監控機制與緊急應變方案，避免二次汙染同時因應汛期、颱風等天然災害帶來的風險。

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