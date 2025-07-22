快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

越南鮮榴槤半年13批違規…越方鎖定3方向主動揪原因

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，1批越南先榴槤重金屬鎘及農藥均超標，1批殺蟲劑超標，另一批殺草劑超標，共45公噸550公斤在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，1批越南先榴槤重金屬鎘及農藥均超標，1批殺蟲劑超標，另一批殺草劑超標，共45公噸550公斤在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

越南輸入鮮榴槤，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標，衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，1批越南先榴槤重金屬鎘及農藥均超標，1批殺蟲劑超標，另一批殺草劑超標，共45公噸550公斤在邊境被要求退運或銷毀。近半年不合格批數已累計13批，食藥署即起對邊境報驗越南鮮榴槤採逐批查驗，越南政府將針對該國榴槤種植環境、農藥及施肥3部分進行了解，找出超標原因。

業者「英吉利貿易有限公司」報驗越南鮮榴槤，檢出重金屬鎘每公斤0.06毫克，及殘留農藥達特難0.01ppm，食藥署北區管理中心主任鄭維智說，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘限量標準為每公斤0.05毫克，依「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑達特南為不得檢出，以檢測方法定量極限0.01ppm為法規值，將針對英吉利貿易有限公司，邊境查驗比率從加強抽批，調整為逐批查驗。

業者「農峰貿易股份有限公司」報驗越南鮮榴槤，檢出殘留農藥賽速安0.02ppm，鄭維智表示，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑賽速安法規容許值為0.01ppm，食藥署針對「農峰貿易股份有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

業者「福田企業社」報驗越南鮮榴槤，檢出殘留農藥二‧四地0.05ppm，鄭維智說，依據「農藥殘留容許量標準」，殺草劑二‧四地為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值。食藥署針對「福田企業社」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

食藥署統計，近半年受理越南報驗「鮮榴槤」批數為684批，檢驗不合格批數累計13批，不合格率為1.9%，檢驗不合格原因包括重金屬鎘、殘留農藥不合格，食藥署自114年7月22日起，至114年8月21日止，為期1個月針對邊境報驗越南鮮榴槤採逐批查驗，即100%抽驗。

鄭維智說，食藥署日前行文越南當局，盼了解屢次違規原因，越南政府已在本月9日回覆，初步鎖定環境、農藥、施肥3大方向，將著手了解榴槤違規原因，並要求該國國內已者自主管理，從農場開始就要嚴格把關，確保產品符合輸出國標準。

另，業者「聯馥食品股份有限公司」輸入產地為羅馬尼亞「新鮮黃蘑菇」，被檢出銫-137每公斤214.1貝克，依據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為每公斤100 貝克，這批羅馬尼亞的「新鮮黃蘑菇」在邊境必須退運或銷毀，「聯馥食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

越南 榴槤 超標 食藥署 農藥殘留

延伸閱讀

越南新法規上路 安特羅腸病毒疫苗送件布局東南亞

美越關稅降至20% 資誠曝台商供應鏈新戰略

越南「共咖啡」登台一週年 「招牌冰沙系列」統統100元！還有兩款「酪梨新飲品」限定登場

從對手變夥伴？中越7月首度聯合軍演

相關新聞

夏天吃冰喝涼好消暑？中醫憂反而易中暑 推5熱飲解暑更有效

夏天冰涼手搖飲或是冰涼飲品是不少人的消暑首選，然而從中醫角度，夏天吃冰雖然涼快，但可能愈吃愈沒精神、容易中暑。開業中醫師...

照顧壓力爆表 最新統計：照顧者專線近3成是來電「求傾訴」

台灣今年邁入超高齡社會，65歲以上年長者占比將達總人口的20%，長者常有失能、失智、中風等問題，須依靠家庭照顧者的照顧，...

國健署人事異動 吳昭軍卸任：署長僅是短暫任期 醫師是永久志業

衛福部人事大搬風，懸缺已久的心理健康司長，由成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，國健署署長將由同樣來自成大醫院的小兒部醫師...

每到夏天我要去海邊！全台十大潛水點推薦

不只有離島，全台北中南遍布著多處潛水點，快跟著這篇完整攻略，潛入神秘的海底世界吧！

熱帶擾動發展中周四周五最接近 氣象署：北部東北部下雨時間長

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，薇帕颱風上午8時登陸越南，從薇帕所在位置往東，經過華南地區、南海、台灣甚至到菲律賓東方...

走進忽必烈的時代 故宮南院人氣國寶展嶄新登場

迎暑假，嘉義縣故宮博物院南部院區「人氣國寶展」新展-「忽必烈和他的時代」，即日起登場，聚焦蒙元時代文化交流與藝術風貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。