越南鮮榴槤半年13批違規…越方鎖定3方向主動揪原因

越南輸入鮮榴槤，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標，衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，1批越南先榴槤重金屬鎘及農藥均超標，1批殺蟲劑超標，另一批殺草劑超標，共45公噸550公斤在邊境被要求退運或銷毀。近半年不合格批數已累計13批，食藥署即起對邊境報驗越南鮮榴槤採逐批查驗，越南政府將針對該國榴槤種植環境、農藥及施肥3部分進行了解，找出超標原因。

業者「英吉利貿易有限公司」報驗越南鮮榴槤，檢出重金屬鎘每公斤0.06毫克，及殘留農藥達特難0.01ppm，食藥署北區管理中心主任鄭維智說，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘限量標準為每公斤0.05毫克，依「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑達特南為不得檢出，以檢測方法定量極限0.01ppm為法規值，將針對英吉利貿易有限公司，邊境查驗比率從加強抽批，調整為逐批查驗。

業者「農峰貿易股份有限公司」報驗越南鮮榴槤，檢出殘留農藥賽速安0.02ppm，鄭維智表示，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑賽速安法規容許值為0.01ppm，食藥署針對「農峰貿易股份有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

業者「福田企業社」報驗越南鮮榴槤，檢出殘留農藥二‧四地0.05ppm，鄭維智說，依據「農藥殘留容許量標準」，殺草劑二‧四地為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值。食藥署針對「福田企業社」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

食藥署統計，近半年受理越南報驗「鮮榴槤」批數為684批，檢驗不合格批數累計13批，不合格率為1.9%，檢驗不合格原因包括重金屬鎘、殘留農藥不合格，食藥署自114年7月22日起，至114年8月21日止，為期1個月針對邊境報驗越南鮮榴槤採逐批查驗，即100%抽驗。

鄭維智說，食藥署日前行文越南當局，盼了解屢次違規原因，越南政府已在本月9日回覆，初步鎖定環境、農藥、施肥3大方向，將著手了解榴槤違規原因，並要求該國國內已者自主管理，從農場開始就要嚴格把關，確保產品符合輸出國標準。

另，業者「聯馥食品股份有限公司」輸入產地為羅馬尼亞「新鮮黃蘑菇」，被檢出銫-137每公斤214.1貝克，依據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，銫-134與銫-137之總和限量為每公斤100 貝克，這批羅馬尼亞的「新鮮黃蘑菇」在邊境必須退運或銷毀，「聯馥食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

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