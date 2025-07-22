健保有給付在家也能腹膜透析 部桃醫護提醒防感染

52歲林先生因慢性腎臟病長期門診追蹤，日前因身體不適至衛福部桃園醫院新屋分院就醫，檢查發現體內毒素指數急速上升，緊急接受血液透析穩住狀況。

幾次透析後，他開始思考長期治療與日常生活的平衡，最終選擇居家腹膜透析作為腎臟替代療法，不僅免除舟車勞頓，更讓他能在熟悉的家中，自主掌握治療節奏。

桃園醫院新屋分院腎臟科醫師簡維良指出，目前慢性腎臟病末期常見的腎臟替代治療方式，包括血液透析、腹膜透析與腎臟移植。其中腹膜透析是透過注入透析液至腹腔，利用腹膜作為天然的半透膜，以交換方式將體內廢物與多餘水分排出。這項方式可於家中操作，彈性高、便利性強，特別適合需要工作、照顧家人，或住家偏遠、交通不便的病人，不必頻繁往返醫院即可完成治療。

部桃血液透析室副護理長薛婞婓提醒，病人應熟練洗手、導管護理與更換透析液等步驟，並維持操作環境的清潔。如出現透析液混濁、腹痛、發燒、寒顫或出口處紅腫、分泌異常等感染徵兆，應立即就醫處理，以免併發腹膜炎等嚴重情況。

在飲食上，依照營養師建議調整為高蛋白、低鈉、低鉀、低磷、低糖飲食，並注意每日體重變化，搭配適度運動以維持體能與健康。薛婞婓也呼籲，慢性腎臟病友應定期接受腎功能檢查，並與醫療團隊保持良好溝通。健保目前已全面涵蓋腹膜透析相關費用，大幅減輕病人經濟壓力。

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