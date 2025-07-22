每到夏天我要去海邊！全台十大潛水點推薦

色彩斑斕的海底宇宙！

台灣作為四面環海的島嶼，擁有豐富多元的潛水環境，從初學者到潛水資深好手都能找到適合的潛點，《國家地理》雜誌（National Geographic）曾將台灣譽為「自由潛水勝地」，這座海島得天獨厚的海洋生態資源孕育出令人驚嘆的海底景觀，像是沉船遺跡、獨立礁岩、沙地平原、海底斷崖等特殊地形，都讓來自世界各地的潛水客深深著迷。近年來台灣掀起潛水熱潮，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了全台十個最熱門的潛水勝地，快趁這個夏天和三五好友們來一趟海底探險吧！

NO.10 墾丁 萬里桐

翻攝FB／萬里桐浮潛中心

萬里桐位於屏東恆春，擁有平緩的淺水海域，天然的地形屏障非常適合初學者體驗潛水或浮潛。海域前半段是珊瑚礁區，隨處可見小丑魚等熱帶魚群，後半段則是壯觀的大礁石地形，獨特的「萬里長城」礁石通道更是水肺潛水的天地。廣闊的沙灘與緩坡地形，加上平靜無波的海況，連小朋友都能安心戲水，無論是想體驗與魚群共游的浮潛新手，還是熱愛探索海底的水肺潛水客，萬里桐絕對是個魚群親人、水域安全的潛水天堂。

中寮港與柴口位於綠島燈塔東側，統稱為中寮潛場，是潛水與浮潛愛好者必訪之地。中寮港目前已無船隻停泊，成為一座閒置的小港，水域平靜、下水便利，是當地居民與遊客夏季的戲水天地，也是讓潛水新手初次體驗的重要場域，夜潛時還能發現多樣的海蛞蝓與無脊椎生物；柴口則是以壯麗的珊瑚群與層次豐富的海底景觀聞名，是綠島主要的浮潛區之一，也是全島僅有的兩處海灘之一，沿岸由壯觀的珊瑚裙礁構成，海底礁石林立，形成變化多端的海域地形，層次分明的水深變化，能讓浮潛者一次飽覽多彩的石珊瑚景觀。每到6至8月，當強勁的西南風吹拂綠島時，位處避風面的柴口反而成為最適合下水的絕佳潛點。

NO.8 澎湖 南方四島國家公園（薰衣草森林）

翻攝FB／台灣潛水Taiwan Dive Center

翻攝FB／台灣潛水Taiwan Dive Center

澎湖南方四島國家公園由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪、西嶼坪組成，因交通不便、開發有限，保留了純淨原始的海洋生態，被譽為「台灣大堡礁」，2014年設立為海洋國家公園以來，便成為台灣潛水圈流連忘返的的秘境，無論是色彩繽紛的大硨磲貝、成群結隊的豆丁海馬，還是宛如夢境的薰衣草珊瑚森林，都讓每一位旅客驚嘆不已。

其中最著名的「海底薰衣草森林」就坐落在南方四島國家公園內，清澈的海水孕育了極為豐富的珊瑚礁群，以及多樣的魚類、海星與海參，從東嶼坪潛入後，就有大片紫色鹿角珊瑚映入眼簾，彷彿闖進夢幻的童話世界。每年僅在4到9月開放水域活動，適合在陽光最盛的正午下潛。不過要特別留意，自潛時務必控制動作，避免碰撞脆弱的鹿角珊瑚，並避免擦含有化學防曬的用品，一起守護這片珍貴的珊瑚天堂。

然而這片「薰衣草森林」近年卻因為不明原因陸續死亡而消失，有專家指出，中心多年未量化調查澎湖東吉海域，過往大多也依賴民間團體發起定期性的調查，目前無法掌握實際死亡的比例與時序變動。

NO.7 墾丁 出水口一線天

緊鄰出水口右側的「出水口一線天」是墾丁廣受潛水愛好者喜愛的熱門潛點，水深約5至18公尺，兩側高聳的礁石如同置身水下峽谷，縫隙中經常藏有色彩斑斕的龍蝦，珊瑚礁中還有許多洞穴可探索，增加了潛水的趣味性，游出一線天僅需5分鐘，依水流漂移時還有機會遇見隆頭鸚哥魚群，擁有種類繁多的珊瑚和清澈平緩的海水，另外這裡屬於護漁區，禁止捕魚、設網及垂釣，因此魚類資源極為豐富，最具代表性的景觀是壯觀的梭魚群，一波波游過眼前時，場面十分震撼。無論是浮潛、自潛或水肺潛水都非常適合，由於難度較低，造訪人數眾多，旺季時甚至需要排隊入水。

NO.6 綠島 ​龜灣潛場 （龜灣、雞仔礁、大白沙）

翻攝官網／台東觀光旅遊網、東部海岸國家風景區觀光資訊網

翻攝官網／台東觀光旅遊網、東部海岸國家風景區觀光資訊網

綠島西南海岸有多個知名潛水與景觀地點，包含龜灣、馬蹄橋、雞仔礁和大白沙沙灘，每一個潛點都極具特色，展現綠島獨特的海洋魅力，新手或老手都能在此找到驚喜與挑戰。

龜灣是一片平坦開闊的珊瑚礁海岸，灣內水域風平浪靜，除了是絕佳釣場，也是熱門潛水區。15至30公尺深的海底不僅可見群聚的白蘆莖珊瑚，還能邂逅悠游的海龜。

雞仔礁則以地形變化劇烈、海流湍急著稱，海底從18米深的峭壁直落至30多米，成為大型洄游魚類覓食天堂。這裡分布豐富的軸孔珊瑚、表孔珊瑚與柳珊瑚，南側有形似鱷魚嘴的大型礁盤，深約33米，附近還擁有全台密度最高的柳珊瑚林及密集的海扇，是潛水客心中的夢幻潛點，但因風浪影響並非全年適合下水。

大白沙沙灘是綠島最美的大沙岸，由珊瑚礫石與貝殼碎片組成的白沙延伸數百公尺，水色清澈透亮，外海的四座獨立礁石深度由18米至31米，海流強勁，適合船潛，峭壁覆滿海扇與軟珊瑚，景觀相當壯麗，淺灘礁石間還可見拳擊蟹和油彩辣模蝦。

NO.5 墾丁 後壁湖餵魚區

翻攝官網／心海潛水、台灣潛水

恆春半島是台灣唯一的熱帶氣候區，全年溫暖，四季皆適合潛水。墾丁後壁湖擁有多個人氣潛點，如出水口、餵魚區、秘密花園等，豐富的珊瑚與熱帶魚群吸引無數潛水愛好者。餵魚區位於軟珊瑚區上方，以巨大的雀屏珊瑚群礁聞名，是魚類棲息的天然庇護所，魚群穿梭其中，形成絕美景致，是潛水攝影的熱門拍照點。餵魚區的入口就在林投樹與大咾咕咕地標之間，通常從路邊兩棵林投樹間的小徑下水，潛水教練評價這裡是「初級潛點」，無論想浮潛還是自由潛水，和成群熱情的魚一起悠閒共游都非常適合，是初次造訪墾丁潛水者必訪的海底秘境。

NO.4 新北瑞芳 鼻頭角

位於新北瑞芳的鼻頭角鼻頭角公園，是熱門的玩水和自由潛水地點，當地有規劃完善的浮潛與潛水活動區，現場設有公廁與簡易沖洗區，方便潛客使用，每年吸引大量遊客前來朝聖，鼻頭角外側有跳水峽谷，水深約10米，並設置人工礁岩供魚蝦棲息，這裡的海岸景觀壯麗，分布著海洞、海崖、海蝕凹壁，豆腐岩、蜂窩岩、蕈狀岩等奇岩地形都是全台之最。

此地擁有穩定的海流和美麗的海底景觀，無論是潛水新手或進階潛水員，都適合在這裡探索，水中魚類資源豐富，不僅有各種熱帶魚，還常見烏賊群、珊瑚、海葵及多樣的海洋生物，自然的岩石屏障將海域隔成相對安全的區域，非常適合初學者練習與教學。

NO.3 綠島 ​南寮潛場（石朗保護區）

翻攝FB／台灣潛水 綠島店

翻攝FB／台灣潛水 綠島店

綠島被譽為國際級的潛水天堂，位於西岸沿海一帶的石朗海域，是綠島最受歡迎的潛水勝地，和柴口、大白沙並列為綠島三大潛水區，這裡靠近商家雲集的南寮村，浮潛後徒步前往用餐只要十分鐘，近在咫尺的南寮漁港建於1950年，北側可眺望鼻頭角和綠島燈塔，南側則可遠望龜灣鼻，視野遼闊。最醒目的景致就是並列的三座山峰，如同海上仙山般壯麗，這裡也是欣賞夕陽緩緩落入海面的絕佳地點。

石朗海域被環狀珊瑚礁環繞，受溫暖的黑潮和湧升流滋養，孕育出多達200種珍稀的軟硬珊瑚和熱帶魚類，這片平緩延展的海岸線，珊瑚礁群與淺灣緊密相連，潮流穩定，無論浮潛或水肺潛水都相當適合。只需簡單裝備和教練帶領，就能悠遊在色彩繽紛的海底世界，近距離欣賞壯麗珊瑚。

大香菇：全球最大的單體活體團塊微孔珊瑚，高達12公尺、估計超過1200年歷史，位於19–20米深的海底，周圍生態豐富，常見花園鰻與各種魚群，曾被評為國際十大潛點。

海底郵筒：是世界最深的海底郵筒，位於石朗海域離岸60公尺、水下11米，郵筒以克里蒙氏豆丁海馬造型打造，潛客可投遞特製防水明信片，是必訪的特色打卡點。

十字架：水深約7米的熱門拍照潛點，十字架矗立在純白沙地上，陽光穿透海面光影相當夢幻。

沉城（失落的帝國）：舊碼頭爆破後遺留的石塊沉入海中，猶如水下古城，平均深度約5米，光線充足，適合新手潛水。

小丑島：以海葵與小丑魚共生景觀聞名，曾因港口修繕工程導致砂石覆蓋，生態幾近消失，經過多年保育監測，珊瑚和小丑魚已恢復生機。

NO.2 基隆 潮境公園

翻攝／基隆海洋保護區 官網

翻攝官網／基隆海洋保護區

北部另一處絕佳潛水地點，就是基隆潮境公園。這裡被譽為「海底秘密花園」，無論浮潛、自由潛水或水肺潛水都非常適合。潮境公園位於海科館旁，2016年被基隆市政府劃設為海洋保育區，致力於珊瑚礁復育與禁捕措施，因此魚群親近、海底生態豐富。

潮境公園擁有天然灣澳地形，是觀賞魚群和探索海底生物的理想地點。從公園入口沿步道往上走至最上方，再從右側樓梯通往海岸，即是較進階的中級潛點，適合岸潛與船潛。水下生態多彩繽紛，可見海蛞蝓、管蟲、海膽、海葵、海百合、巨大海扇群、木瓜河豚、小丑魚、濟公魚與美麗的海蘋果。最大深度約25米，是北台灣最熱門的潛水勝地之一。

NO.1 新北 龍洞灣海洋公園

翻攝FB／龍洞灣海洋公園

翻攝FB／龍洞灣海洋公園

其實不必遠赴離島，北台灣也有絕佳的潛水地點，新北市龍洞灣就是其中最知名的一處。每逢潛水季的假日，總吸引大量潛水愛好者前來，龍洞灣的峽灣地形不易產生強勁洋流，夏季受山勢阻擋，海面多半風平浪靜。水下珊瑚礁生態完整，每年初春更成為稚魚孵育場，也吸引許多迴游魚類靠近，不僅是學習潛水考照的熱門場地，也因天然峽灣地形與安全水域，成為東北角最熱門的潛水勝地。

龍洞灣海洋公園設有完善的潛水服務設施，包含兒童戲水池、天然海泳池，以及浮潛、獨木舟、水肺潛水等教學課程。灣內有多個熱門潛水點，包括1號、1.5號、3號與4號潛點，其中四號潛點和緊鄰的跳水秘境，被譽為北台灣最夯的天然潛點。四號潛點緊靠和美國小，水深可達20米，是進行深潛訓練和課程的絕佳地點。再深入還有一段需翻越「巨石天堂路」的區域，深度約2–4米，地形豐富多變，非常適合浮潛及跳水。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年7月15日至2025年7月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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