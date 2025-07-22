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熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明持續位於低壓帶內，但水氣較前幾天減少，東部仍有局部地形降雨，西部地區午後有熱對流短暫雷陣雨機會，且可能有瞬間較大雨勢。本報資料照片
今明持續位於低壓帶內，但水氣較前幾天減少，東部仍有局部地形降雨，西部地區午後有熱對流短暫雷陣雨機會，且可能有瞬間較大雨勢。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今明台灣持續位於低壓帶內，水氣較前幾天減少，迎風的東部地區陰或多雲天氣，仍有局部地形降雨，但整體降雨範圍與強度均明顯趨緩。西部地區多雲或局部晴，午後有熱對流短暫雷陣雨機會，且可能有瞬間較大雨勢。氣溫隨降雨減弱逐日回升，高溫約30至33度，西部部分地區有機會出現局部34至36度高溫。

周四至周五天氣變動比較大，林孝儒表示，由於目前菲律賓東方海面有一熱帶擾動正在發展中，最快周三或周四增強為熱帶性低氣壓，甚至可能發展為颱風。各預報模式對強度及路徑仍有些分歧，但普遍顯示該系統未來將朝西北或偏北移動，預測周四自琉球以南海域北上、靠近至石垣島或那霸附近海域，周五進入東海，最接近台灣北部海域，周六才有減弱或往北遠離趨勢。

林孝儒說，該系統結構正逐步整合，環境亦有利其持續增強，若屆時距離台灣偏近，東北部與北部地區周四起可能率先受到外圍環流影響，出現間歇性降雨與強陣風，沿海風浪也將明顯增強。

周六熱帶系統可望逐漸北移遠離，林孝儒表示，台灣轉為西南風主導環境，風雨影響趨緩。屆時降雨熱區將轉至迎風的中南部，北部雲量偏多但降雨相對零星，午後主要集中於山區短暫陣雨或雷雨，整體風雨影響較低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 雷雨 颱風 氣溫

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