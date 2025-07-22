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本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧
一周可能有兩颱？台灣南方的菲律賓東方海面目前是大低壓區，熱帶系統發展中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本周會有1到2個熱帶低壓或颱風形成，周三起西北太平洋會相當熱鬧。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動97Ｗ、98Ｗ逐漸形成，97Ｗ在菲律賓東方海面，98Ｗ在關島北方海面，同樣是季風低壓型態，大低壓帶內，彼此牽制、角力，變數很大。模式預報結果依然嚴重分歧，預報持續變動中，現在論斷影響台灣程度還言之過早，建議再多觀察幾天。
但「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來一周台灣位於大低壓帶中偏多雨，本周會有1到2個熱帶低壓或颱風形成，周三起西北太平洋會相當熱鬧，周四到六熱帶系統將在台灣至日本琉球間活動。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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