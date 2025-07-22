本周恐1有2個颱風生成 粉專：周三起西北太平洋相當熱鬧

最近一篇研究調查美國兩性在人生各階段與誰共度時光，總結了幾個亮點，一是友誼在青少年晚期達到頂峰，進入職場和建立家庭後就迅速下降，成年後，男性在工作期間會花更多時間與同事相處，而女性幾乎在各個年齡層都會花更多時間陪伴孩子。最後無論男性與女性，獨處的時間都會隨著年齡增長而穩定增加，老年時每天獨處的時間會超過 8 小時。

2025-07-22 07:16