恐有雙颱發展！ 最新路徑預測、對台影響出爐

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聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周天氣不穩定，很容易下雨。本報資料照片
本周天氣不穩定，很容易下雨。本報資料照片

進入颱風季，熱帶系統陸續發展中。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(22日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，薇帕颱風在東京灣，今午登陸、侵襲越南北部。

另有兩個颱風可能發展，吳德榮指出，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖顯示，菲律賓東方海面的「熱帶系統」通過台灣東側海面、進入北部海面，但因垂直風切大、結構鬆散，僅發展為「熱帶低壓」或勉強為較弱的「輕颱」。

吳德榮說，最新(21日20時)美國模式(GEFS)系集路徑模擬圖顯示，另一「熱帶系統」在關島北方海面，其強度發展較強，系集模擬路徑主要偏北而行，但離台灣太遠了，無需操心，不會有影響。

最近天氣，吳德榮指出，今、明兩天仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有局部陣雨或雷雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。花、東連日多雨、土石鬆軟，避免山區活動。各地區氣溫為：北部24至34度、中部23至34度、南部22至34度及東部22至32度。

吳德榮說，周四、五(24、25日)菲律賓東方海面的「熱帶系統」外圍與季風環流影響，北台灣明顯降雨，偶有較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。周六至下周一(26至28日)仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，午後對流發展旺盛，未降雨時、天氣悶熱。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖（左）顯示，「熱帶系統」通過台灣東側海面、進入北部海面，僅發展為「熱帶低壓」或勉強為較弱的「輕颱」。最新(21日20時)美國模式(GEFS)系集路徑模擬圖（右）顯示，另一「熱帶系統」在關島北方海面，其強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣很遠。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬圖（左）顯示，「熱帶系統」通過台灣東側海面、進入北部海面，僅發展為「熱帶低壓」或勉強為較弱的「輕颱」。最新(21日20時)美國模式(GEFS)系集路徑模擬圖（右）顯示，另一「熱帶系統」在關島北方海面，其強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣很遠。擷取自「洩天機教室」專欄

雷雨 吳德榮 薇帕颱風

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