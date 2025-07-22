陽光行動／母罹乳癌 女兒是否基因篩檢陷兩難

林小姐為資深保險業務員，在十年間確診乳癌、復發、轉移肺部，基因檢測證實體內帶有BRCA1基因突變，抗癌過程中除了承受身心煎熬，更想著是否讓兩個女兒接受基因篩檢，提早因應，但又擔心保險公司拒保，斷了醫療保險這條路。

近幾年，精準醫療成為醫界顯學，在癌症治療上，透過基因檢測找出相對應的標靶藥物，還可提早發現致癌基因，接受預防性治療，或積極回診檢查，但基因篩檢卻也帶來不少困擾。

發現風險因子 可預防性治療

馬偕紀念醫院精準醫學科主任蘇穎文以林小姐為例，基因篩檢結果顯示，肺癌係由帶有BRCA基因的乳癌轉移而來，基於預防醫學，告知患者此致癌基因容易引發乳癌、卵巢癌，家族年輕女性成員最好接受基因篩檢，提早因應。

基因突變未告知 理賠恐爭議

但這讓林小姐陷入兩難，兩個女兒也猶豫不決， 阿嬤得知後斷然拒絕，拒絕讓孫女接受檢查，擔心如果也有這個致癌基因，可能影響日後婚嫁。

再者，身為保險業務員的她，了解相關條文中存在「眉角」，她說，「一旦基因突變被確認，未來在納保時也得告知，告知後可能保費會提高，甚至遭到拒保，如果不告知，未來在理賠上恐怕會有爭議」。

如沒能投保，林小姐憂女兒若帶BRCA1基因突變，未來罹患乳癌與卵巢癌的風險大增，在面對結婚、生育、職場選擇等，都將背負著巨大的經濟壓力。

蘇穎文表示，台灣對於基因檢測等法律規範仍然不夠明確，保險公司可以選擇是否將基因資訊納入核保條件，或者是私下運作，可能採取拒保、提高保費，或是事後拒絕理賠等，而這也讓許多承受癌症家族史威脅的民眾，在考慮是否接受基因檢測時再三猶豫。

反基因資訊歧視 專家籲立法

曾主持多項婦癌基因相關研究的長庚紀念醫院婦癌研究中心負責人、長庚大學醫學系教授賴瓊慧也遇過不少類似情形，她說，在收案過程中，不少病患及其家屬拒絕參與研究，即使提供免費基因檢測，省了好幾萬元，但還是不願參與研究計畫，就是擔心遭商業保險拒保。

美國早於二○○八年立法通過「反基因資訊歧視法」，有效解決許多困擾，賴瓊慧表示，台灣應該盡速推動相關立法，讓民眾、病患放心接受基因篩檢，做好預防措施，定期追蹤，早期發現，早期治療。就醫療學術來看，累積更多研究證據、基因資訊，更有助於癌症治療及防治。

商品推薦