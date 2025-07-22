健康你我他／婆婆臥床後失智 家人陪聊憶兒時

公公失智往生後，婆婆因長期照顧，膝蓋無力而漸漸無法行走，疼痛讓她很鬱悶。我每個月帶她去醫院治療，膝蓋漸漸地好轉，我們勸她：「在家時要拿著方形拐杖較安全。」但她始終不肯並說：「家裡很安全不要緊的！」

5年前那一天大伯提早中午下班，看到婆婆無助坐臥在浴室門口，打電話給我，我趕回去要帶婆婆去醫院檢查，婆婆說不痛可以的，就隨婆婆的意沒就醫，但擔心的事情果然發生了。過了沒幾天，婆婆只要站立就哀哀叫，根本無法走路，需要人攙扶，我請假帶她去醫院檢查出骨盆有骨裂，醫師建議可做骨水泥手術。

回家後跟先生、大伯及婆婆商量，都說老人家不用再折騰了，傾向在家休養就好。後來的日子疼痛加劇，婆婆總是臥床蜷曲縮在被窩裡，從此婆婆開始臥床，大伯也請了看護在家守護著。

因長時間在房間裡活動，我們每周回去陪著她，跟我聊韓劇、聊陸劇、看胡瓜的節目笑哈哈，聊先生他們小時候，為了不讓婆婆退化，請她幫忙切黃瓜、茄子、豆干，口述煮菜步驟讓大伯練習炒菜，大家歡歡喜喜的聊天吃飯。

她局限在房間裡生活，退化的速度太快了，回診檢查得了失智。每天重複同樣的話，時而清醒時而迷糊，我們依然常陪她聊天、拔菜葉，但她卻會說些小時候的事情，有時說些電視有壞人的故事，我們都當她是說故事的可愛婆婆。當她口渴時會說要喝果汁，我就會拿冰涼的某一品牌果汁給她喝，不是那一品牌果汁她可是不要的。

看到她喝果汁的樣子，是不是很幸福？在她的世界裡一定開心。謝謝婆婆您的陪伴！

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