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曬太陽助鈣質吸收 兩個時段最佳、最多15分鐘

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

太陽好處多，中醫有「曬背祛百病」理論，除了刺激血清素分泌，讓人感到放鬆愉快，還能促進維生素D合成。日前有一名浙江婦人聽說曬背可以祛濕治病，正中午曬太陽2小時，結果動脈瘤腦出血。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，適度曬太陽可為身體帶來好處，但要掌握正確曬太陽方法。

人體背部是體表面積最大的區域，從中醫理論來看，曬背能促進經絡氣血運行。林謂文指出，光照的好處包括強健骨骼組織，透過陽光照射，皮膚可以自行合成維生素D，預防骨質疏鬆。維生素D還有助於腸道吸收鈣質，並改善血管功能，間接影響血液循環。

台灣夏天太陽毒辣，該怎麼「正確曬太陽」？林謂文強調，應避開上午10點至下午3點期間的日光直射時段，一次曝曬以10至15分鐘為主，不宜過久，避免皮膚曬傷、汗水流失過多以及熱傷害。老人家、高血壓及心腦血管問題的人要多注意補水，避免引發中暑中風等問題。

林謂文建議，曬太陽以早晨、夕陽為佳，能減少紫外線傷害，亦可配戴太陽眼鏡、帽子，避免因曝曬而增加罹患白內障的風險。如果曝曬陽光後，皮膚出現紅腫、發癢、過敏等狀況，應求診皮膚科醫師進一步治療，勿自行隨便塗抹藥物。

曬太陽是否可以改善心律不整？林謂文說，曬太陽可促進經絡暢通、讓心情愉悅，確實能改善心肺功能，但心律不整的原因有很多，有些是先天性心臟病，有些是後天疾病所導致，或是壓力、緊張、焦慮、過勞等情緒問題，應找出真正病因、對症下藥。

夏日保健首重「補水」，林謂文提醒，即使曬太陽補充維生素D，仍要隨時補充水分，早晨、黃昏或陽光不太強的時候曬15分鐘，就能存夠人體需要的維生素D，降低罹患心血管疾病的死亡風險。

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