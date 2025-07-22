夏季高溫易誘發心梗、心律不整 悶、喘是警訊

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院主治醫師高國晉20日驚傳猝逝，在辦公室昏厥倒地，被發現時已無心跳血壓。據了解，高國晉一年多前曾發生過類似狀況，並裝了心臟支架。台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、台大醫學院內科教授王宗道表示，只要曾經發生過因心血管疾病而昏厥，就要小心心律不整、心肌梗塞等機率大增。

王宗道指出，過去大眾普遍認為冬天是心臟病好發的季節，但他觀察夏天臨床病人並沒有比較少，其病理機制是高溫會使血管擴張，心臟需要更努力將血液輸送到全身，加重了負擔。高溫可能導致脫水，若沒有適時補充水分，易使血液變得濃稠，增加心肌梗塞及腦中風的風險。

心血管疾病發作前有哪些徵兆？王宗道說，「悶、喘」是重要警訊，尤其是活動時，這二項表現會加劇，雖然會感到不舒服，但一下子就過去。也因為如此，有些人反覆發作時，會認為「休息就好了」，忽略心肌梗塞產生的症狀。

心肌梗塞好發於50至60歲左右的人，不過，青壯年久坐、少運動、工作壓力大、日夜顛倒、經常熬夜、飲食精緻化、過量菸酒、過度肥胖等，也是心臟疾病的好發族群。王宗道提醒，這些因素都會讓身體心臟過度負荷，造成不可挽回的後果。大部分心肌梗塞可透過改善作息和飲食習慣避免，三高疾病患者更應服藥控制。

室內外溫差過大，也是誘發心肌梗塞的關鍵因素。王宗道建議，不要大量流汗後立刻進到室內，冷氣的溫度設定在26至27℃即可，不要過低。頻繁進出冷氣房，最好準備一件薄外套適應溫差，可減緩溫差較大造成的心臟血管負擔。

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