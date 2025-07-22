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陽光行動／何謂反基因資訊歧視法？

聯合報／ 蘇湘雲
精準醫療中次世代基因定序（NGS）扮演重要的角色。記者曾吉松／攝影
精準醫療中次世代基因定序（NGS）扮演重要的角色。記者曾吉松／攝影

針對基因資訊所帶來的各種困惑以及疑慮，美國於二○○八年五月立法通過「反基因資訊歧視法」（The Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008），另建立完整遺傳諮詢師制度，希望能透過遺傳諮詢師詳細解說，讓民眾掌握自己的基因資訊，對於後續醫療、健康規畫，有著更清楚的藍圖。

美國第四十一任總統布希於二○○八年宣布施行「反基因資訊歧視法」，其中明文規定，商業保險公司不能將投保人的基因資訊當作承保、拒保、費率調整依據，不過壽險、傷殘險或長照險則不列入其中。

這項法案也規定，私人企業、公司雇主也不能以員工、求職者的基因資訊作為聘僱、解雇、升遷、調職標準。所謂的基因資訊不只包含員工、求職者本身，像其家人的基因檢測結果、家族病史等也都含括其中。但軍事人員等特殊族群則是例外。

法案 基因檢測

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