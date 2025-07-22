健康主題館／最常被忽略的「看不見的危險」 駕駛之前「藥」注意

現代生活中，藥物使用不算少見，無論是處方藥、成藥，甚至是保健食品，都可能對人體的認知功能、反應速度或警覺性產生不等程度的影響。尤其某些看似「普通」的藥物，卻可能讓駕駛人在不知不覺中使自己暴露於風險之下、甚而造成交通事故。為避免更多憾事發生，駕駛之前，一定「藥」特別注意。

藥物併用 恐會增加副作用

藥物影響駕駛能力的層面並不單一，可能從中樞神經系統開始，擴及感官、肌肉協調及認知判斷等多個層面，有一些藥物可能會改變感知能力。值得注意的是，許多藥物在單獨使用時也許影響不大，但若與其他藥物或酒精併用，副作用可能被放大，進而大幅增加行車風險。

●常見藥物如下：

鎮靜安眠藥（zolpidem等）與抗焦慮藥（苯二氮平類藥物）：因直接作用於大腦神經，易導致使用者反應變慢、手腳不靈活，在服用後隔天仍可能有殘留效應，駕駛人在白天仍感到昏沉、反應遲鈍。

某些抗憂鬱或抗精神病藥物：初期使用時可能引起頭暈或注意力渙散，使得駕駛人難以專注於路況。

綜合感冒藥或抗過敏藥：若當中含有第一代抗組織胺成分（如chlorpheniramine），雖然能緩解症狀，但也容易引起嗜睡和注意力不集中的問題。

散瞳劑：可能會讓視力變得模糊、眼睛畏光，影響視線。

肌肉鬆弛劑：會嗜睡、手腳無力，影響煞車或轉向精準度。

市售成藥 可能是隱形炸彈

某些藥物對駕駛能力的影響常被低估。例如鴉片類止痛藥（如可待因codeine或嗎啡morphine），不僅會減緩反應速度，還可能導致意識模糊或極度放鬆，使駕駛人對危險的敏感度下降。

治療高血壓的β阻斷劑，初期使用時可能引發姿勢性低血壓，使得駕駛人在突然起身或轉頭時感到暈眩；糖尿病患者使用胰島素或部分口服降血糖藥時，若血糖控制不穩定，也可能發生低血糖而造成手抖、冒冷汗、甚至意識模糊或昏厥的危急狀況。這些都是處方藥潛藏在常態使用下，仍可能有「看似無害但實則危險」的情況。

此外，興奮劑類藥物（如某些過動症用藥）雖然短期內可能提升專注力，但過量使用或藥效消退後，反而可能導致疲勞或煩躁，影響行車判斷能力。

不只處方藥需要注意，民眾對於市售的成藥與保健產品也不可隨便掉以輕心。遇到感冒初期、過敏季節或失眠等狀況時，許多國人習慣先自行購買藥物或是保健品服用。然而，這些成分並非無副作用，若沒有閱讀並了解仿單、未詢問藥師注意事項，便在服藥後駕車，等同無形中增加了交通意外的風險。

駕駛是一項需要高度專注與即時判斷的活動，任何可能妨礙清醒與敏捷的因素都必須排除。藥物正是最常被忽略的「看不見的危險」。駕駛人應主動了解自身用藥的潛在風險，必要時調整行程或選擇替代交通工具。

駕駛人該如何做到藥小心？

1駕駛人應養成閱讀藥品仿單的習慣，特別留意「服用後請勿操作機械或駕駛」等警示語。

2若醫師開立新處方，應主動詢問該藥物是否可能影響駕駛能力，並了解最佳的服藥時間。

3初次服用某種藥物或調整劑量後，應避免立即駕駛，先觀察自身是否出現頭暈、嗜睡、視力模糊等副作用。若感到不適，應改用大眾運輸工具或請他人代駕，確保自身與他人安全。

4必須長期用藥的駕駛人，建議定期與醫師討論，評估是否有更安全的替代方案，或調整用藥計畫，以減少對駕駛的影響。

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