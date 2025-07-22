陽光行動／專家：投保不需自揭基因篩檢結果

乳癌轉移復發的資深女性保險業務員擔心女兒接受基因篩檢，證實體內帶有乳癌、卵巢癌相關基因BRCA，恐遭保險公司拒保，或日後申請理賠，被打回票。這可能嗎？保險專家表示，現行要保書並不包括基因檢測報告，但為避免爭議，投保前絕對不要主動告知基因篩檢結果。

南山人壽指出，目前保險法規並未授權保險公司詢問相關基因檢測結果，僅要求保戶遵循「人身保險要保書示範內容及注意事項」，揭露過去癌症病史、診療及用藥情況等具體健康資訊。

遺傳風險評估 並非罹病

保誠人壽持同樣看法，「即使檢出癌症基因，不會因此拒保。」因「癌症基因篩檢」屬預測性檢查，多數為保戶出於自主健康管理需求而受檢，篩檢結果僅反映「相對較高的罹癌機率」，並不代表實際罹患疾病或進行醫療處置。

北宇管理顧問公司總經理劉北元指出，「癌症基因篩檢結果」不應納入投保前應宣告事項，核保過程需建立在「現在體況」預測「未來風險」的邏輯上，癌症基因篩檢屬於遺傳風險評估，並非實際疾病。若保險公司據此決定拒保，將導致具風險基因者買不到保險，失去保險「互助機制」，形成基因歧視。

保險員「問什麼 答什麼」

保險業者表示，是否將癌症基因檢測結果納入告知義務，仍須由主管機關依社會、醫界與保險實務發展綜合評估。目前主管機關或業界尚未針對此議題而打算調整法規，相關商品與核保流程須保險局核備，非保險公司可自行決定。

儘管基因篩檢報告並不在保險要保書中的告知義務範圍，但台灣癌症基金會保險顧問李柏泉提醒，為了避免無謂的爭端，建議在與保險業務員應答時，「問什麼，回答什麼」，一切僅限於要保書上的書面詢問選項；體內帶有致病、致癌基因者欲投購買醫療保單，不用主動告知之前基因篩檢結果，因為這部分並未明列於要保書條文，「不說，並沒有違反告知義務」。

一名保險業務高階經理人持同樣看法，他表示，絕大部分基因篩檢均屬自費項目，幾乎沒有正式就醫紀錄，在健康告知事項中並沒有相關欄位，而業務員也不會特別詢問這個問題，民眾如果主動提及，反而是為難保險業務員。

該高階經理人指出，儘管現行保險法規並未觸及癌症基因這一塊，但若得知要保人帶有致癌、致病基因，通常保險公司私下會以其他理由拒保或提高保費。即使順利投保，日後申請癌症理賠，也可能被刁難，建議民眾做了基因篩檢，報告如果有異，應請醫師不要寫在電子病歷，以免多生枝節。另誠心建議，如篩檢報告發現致癌基因，務必盡速購買癌症險、實支實付等醫療保險。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘說，主要致癌原因為後天基因突變所致，如胰臟癌的KRAS基因、肺癌的EGFR基因，大部分致癌基因引發腫瘤，風險相對較低，唯一得注意的是，如帶有BRCA基因，罹癌風險確實較高，務必與醫師討論，提早預防。

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